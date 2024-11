«Sono orgogliosa di dedicare questa cover di @vanityfairitalia alle operatrici di @direcontrolaviolenza, l’associazione con cui vogliamo aiutare concretamente le donne vittime di violenza da parte degli uomini». Inizia così un post pubblicato su Instagram dalla influencer Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice sul palco del festival Sanremo, accanto ad Amadeus, a partire dalla prima serata in programma questa sera.

«Con Antonella, Anna, Cristina e Ambra dedichiamo questo momento al supporto tra donne - continua la Ferragni -. Il supporto chiesto ma soprattutto quello spontaneo che arriva quando credi di non averne bisogno. Non dimenticate che insieme siamo più forti». L’influencer e imprenditrice digitale, nei giorni scorsi aveva comunicato di devolvere il suo cachet proprio all’associazione D.i.Re, donne in rete, di cui è presidente la cosentina Antonella Veltri. L'associazione è presente su tutto il territorio nazionale, ha come scopo quello di difendere i diritti delle donne ed è composta da 82 organizzazioni dislocate in tutta Italia, che gestiscono Centri antiviolenza e Case rifugio.