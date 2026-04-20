VIDEO | Riparte una delle attività tra le più danneggiate dall’eccezionale ondata di maltempo: «I ricordi fanno male, ma oggi abbiamo solo lacrime di gioia. La gente che ci ha dato la forza quando non ne avevamo più». Per primo il ragazzino che donò i suoi risparmi ai commercianti ancora alle prese con il fango

«Oggi sono lacrime di gioia, purtroppo i ricordi fanno male però il ciclone dell’umanità e della solidarietà è stato più forte del ciclone Harry». Ha riaperto i battenti dopo tre mesi di chiusura una delle attività commerciali maggiormente danneggiate dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla costa catanzarese nella notte tra il 20 e il 21 gennaio.

Nella serata di ieri è avvenuta l’inaugurazione a cui hanno partecipato con commozione molti residenti del quartiere lido, da questa mattina il negozio è tornato operativo. «Io non avevo speranze di riaprire» racconta Antonella Mirarchi, la titolare del negozio sommerso dalle violente mareggiate. «Non avevo nemmeno la forza, la gente mi ha dato la forza».

A tre mesi dal ciclone che si è abbattuto sulla costa catanzarese, riapre i battenti una delle attività commerciali distrutte dalle mareggiate. «Il ciclone della solidarietà è stato più

forte» ha evidenziato la titolare del negozio che ha inaugurato i locali rinnovati.

In particolare, rievoca un episodio avvenuto nelle ore successive all’ondata di maltempo: «Un ringraziamento speciale a Gabriele, che ha il nome di un angelo, è stato il primo angelo che ha fatto il gesto più importante. Noi siamo stati devastati dal ciclone, ci ha distrutti, in una notte ha rovinato le nostre vite ma c’è stato un ciclone molto più forte di Harry, quello dell’amore, dell’umanità e della gente che abbiamo avuto vicino.

E il primo è stato Gabriele, è andato in giro con il suo salvadanaio a dare i suoi soldini ai commercianti che stavamo ancora spalando il fango».