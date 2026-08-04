La Fondazione Carlo Rambaldi e la Stan Winston School insieme per sostenere i professionisti del futuro. Per i vincitori formazione e immersione professionale a Hollywood

Due borse di studio destinate a giovani talenti italiani degli effetti speciali cinematografici, con un anno di formazione internazionale e una settimana di esperienza professionale a Los Angeles. È l’iniziativa promossa dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario di Carlo Rambaldi, in collaborazione con la Fondazione Carlo Rambaldi e la Stan Winston School of Character Arts.

Il progetto nasce nel segno dell’eredità artistica e tecnica di Carlo Rambaldi, tre volte Premio Oscar per King Kong nel 1976, Alien nel 1979 ed E.T. l’extra-terrestre nel 1982, e punta a sostenere una nuova generazione di professionisti del settore, dalle tecniche visive al makeup FX, dall’animatronica fino alle tecnologie digitali.

I due vincitori avranno accesso per un anno ai corsi online della Stan Winston School of Character Arts, realtà internazionale specializzata nella formazione nel campo degli effetti speciali e della creazione di personaggi. Il percorso prevede inoltre una settimana di immersione professionale a Los Angeles, dall’11 al 17 ottobre 2026, con visite e tour negli studi FX attivi a Hollywood e occasioni di confronto con professionisti del settore.

Le borse copriranno anche il viaggio aereo di andata e ritorno da Roma a Los Angeles, sei notti in hotel e una diaria giornaliera di 70 euro per i pasti. Ai vincitori saranno inoltre consegnati i volumi Carlo Rambaldi: Una vita straordinaria e una copia autografata di The Winston Effect: The Art & History of Stan Winston Studio.

Il bando è rivolto a cittadini italiani tra i 21 e i 35 anni, in possesso di diploma o laurea, anche triennale, in ambito artistico, tecnico o cinematografico, oppure con una formazione documentata nel settore degli effetti speciali. Richieste anche un’ottima conoscenza dell’inglese e la disponibilità di un passaporto con validità residua di almeno un anno dalla data della partenza.

Alla domanda dovranno essere allegati curriculum, copia del passaporto, portfolio artistico o tecnico, una lettera motivazionale di massimo 1.500 caratteri e almeno una lettera di presentazione o raccomandazione. Sarà possibile presentare anche showreel, fotografie, disegni, prototipi e altri materiali utili a documentare le proprie competenze.

Le candidature dovranno essere inviate entro le 23.59 del 30 agosto 2026 all'indirizzo info@carlorambaldi100.com. La selezione terrà conto della qualità tecnica e creativa del portfolio, del percorso formativo, delle motivazioni e delle prospettive professionali. Gli esiti saranno comunicati entro il 10 settembre. L'iniziativa rientra nel programma dedicato al centenario della nascita di Rambaldi e punta a trasformare il patrimonio artistico e visionario del maestro degli effetti speciali in un'opportunità concreta per i professionisti del futuro.

Nel 2025 Rambaldi è stato al centro di una serie di omaggi internazionali, tra cui le retrospettive organizzate all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles e al MoMA di New York. Alla Mostra del Cinema di Venezia la Fondazione Carlo Rambaldi ha inoltre co-prodotto Alien Perspective, opera immersiva presentata a Venice Immersive.

Le due borse vogliono così costruire un ponte ideale tra l'eredità del maestro italiano e le nuove frontiere degli effetti speciali, offrendo ai giovani la possibilità di confrontarsi direttamente con una delle principali industrie cinematografiche mondiali.