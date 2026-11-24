Il presidente di Anec Calabria entra nell'organismo composto da 15 esperti incaricati di valutare i progetti cinematografici e audiovisivi. Le nomine si inseriscono nel percorso di riforma avviato dal Ministero della Cultura nel luglio 2026

Il presidente di Anec Calabria, Giuseppe Citrigno, è stato nominato dal ministro della Cultura Alessandro Giuli componente della Commissione di esperti incaricata della valutazione dei progetti per l'assegnazione dei contributi selettivi nel settore cinematografico e audiovisivo.

Citrigno figura tra i 27 esperti individuati dal Ministero della Cultura per la costituzione delle due Commissioni chiamate a valutare, rispettivamente, i progetti destinatari dei contributi selettivi e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Un incarico di rilievo nazionale per il rappresentante dell'Associazione nazionale esercenti cinema della Calabria, che entra così in uno degli organismi deputati alla valutazione dei progetti per l'accesso alle risorse pubbliche destinate al settore.

Le congratulazioni dell'Anec sono state rivolte anche a Gino Zagari, esercente del Cinema Caravaggio di Roma, nominato nella Commissione per le attività di promozione cinematografica e audiovisiva.

La Commissione per i contributi selettivi

Presieduta da Fabio Melelli, la Commissione è composta da 15 esperti: Valeria Adilardi, Graziella Carlotta Bildesheim, Donata Carelli, Benedetta Cicogna Mozzoni Gardona, Giuseppe Citrigno, Arnaldo Colasanti, Gaetano Daniele, Erminia Ferrara, Marcello Foti, Francesco Giai Via, Guia Loffredo, Mariarosa Cristina Beatrice Mancuso, Alessandro Rossetti e Paolo Ruffini.

La Commissione per la promozione cinematografica e audiovisiva

A presiedere il secondo organismo, composto da 12 membri, è Silvia Iannuzzi. Ne fanno parte Lavinia Consolato, Selma Jean Dell'Olio, Armando Fumagalli, Laura Ippoliti, Roberto Manassero, Luigi Marzullo, Franco Matteucci, Teresa Pasquini, Patrizia Pistagnesi, Claudio Siniscalchi e Gino Zagari.

Le nomine rappresentano un ulteriore passaggio del percorso di riforma avviato dal Ministero della Cultura con i decreti del 3 luglio 2026, che hanno ridefinito i criteri di costituzione e funzionamento delle Commissioni incaricate della valutazione dei progetti cinematografici e audiovisivi.