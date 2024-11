Dieci vite inghiottite dalla piena assassina del Raganello. Questo il drammatico bilancio della strage che si consumò il 20 agosto del 2018 nelle gole, nel suggestivo canyon che per 17 chilometri attraversa il territorio di tre Comuni.

Il nostro network, all'indomani della strage, ha prodotto e realizzato un docufilm di 30 minuti che ripercorre la sequenza temporale di quanto accadde quel giorno, raccogliendo le testimonianze dei soccorritori che intervennero nelle gole e degli inquirenti che indagarono per accertare eventuali responsabilità.