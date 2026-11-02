Una strada di Lido

E' rientrata nella normalità la situazione viaria a Catanzaro, colpita stamane da un violento temporale. Oltre una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per fortuna solo per piccoli smottamenti, verifiche allagamenti, tombini divelti e qualche auto in panne.

Alcune impetuose ondate di vento hanno però sradicato un grosso pino marittimo sul lungomare cittadino. L'albero, di almeno mezzo secolo, è caduto sull'asfalto in un momento in cui per fortuna non transitavano pedoni ed automezzi. Una tragedia potenziale in una strada flagellata appena qualche mese fa dal ciclone Harry e dalle mareggiate successive.

Difficoltà anche su altri tratti di strada del capoluogo come Viale de Filippis

L'intervento in Viale dei Normanni

in entrata, la centralissima Via Indipendenza e persino nei pressi dello Stadio Ceravolo. PUntualmente allagate intere tratti del quartiere Lido. Qualche preoccupazione in più in Viale dei Normanni, interessata dagli ultimi lavori per il rifacimento della sede strada. Qui uno smottamento di fango e detriti ha interessato una proprietà privata ed ha divelto il bombolone di GPL, messo poi in sicurezza dalla squadra speciale del Corpo