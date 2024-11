Baroni Capoano, azienda vitivinicola di Cirò Marina, lancia Forteluna, un amaro che ha l’ambizione di farsi apprezzare per il suo sapore elegante e per l’armonia aromatica. Massimiliano Capoano, titolare della nota cantina, ne va orgoglioso e ne ha parlato a Grand Terroir all’interno della nuova Cantinetta creata presso l’Hotel Napoleon di Torre Melissa.

Un anno di consolidamenti, cambiamenti ed evoluzioni per la Baroni Capoano che vanta da anni etichette di prestigio, quali ad esempio il rosso Don Raffaele, Gaglioppo in purezza (Cirò rosso classico superiore riserva), o il rosato Don Angelo, blend di Gaglioppo (90%) e di Sirah (10%). Prima sfida del 2024: l’enoturismo. Ecco quindi la scelta di occuparsi del rilancio dell’Hotel Napoleon di Torre Melissa (Crotone), con annesso ristorante in cui prevale la cucina di pesce, nonché con Cantinetta dedicata alla degustazione di vini del territorio.

Una scelta generosa e apprezzabile: nella Cantinetta non sono presenti solo i vini della Baroni Capoano, ma anche quelli di tante altre cantine del territorio. Bravo Massimiliano, è così che si fa! Seconda sfida: l’amaro Forteluna, entrando in una partita importante in cui la Calabria è leader nazionale. Forteluna nasce da una formula antica di famiglia, rivista da Massimiliano. L’enoturismo è un impegno che merita attenzione, perché coniuga le antiche e nobili tradizioni vitivinicole del Cirotano, la principale area Doc della Calabria, con le ricchezze naturalistiche, storiche, culturali, identitarie, paesaggistiche, agroalimentari, archeologiche. L’Hotel Napoleon offre servizi moderni e attenti ed è situato in una posizione strategica sulla Statale Jonica 106, peraltro a due passi da uno straordinario Mar Jonio. Vini di pregio e Forteluna.