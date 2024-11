Il comune di Civita si veste di Rosa. L’amministrazione comunale del piccolo borgo italo – albanese di Civita, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, da sempre sensibile e impegnata nella prevenzione delle patologie oncologiche femminili, in occasione all’iniziativa “Ottobre Rosa. Mese dedicato alla prevenzione del Tumore al seno”, ha deciso che sabato prossimo, 21 ottobre, la facciata del palazzo municipale sarà illuminato di Rosa e di organizzare, per giovedì prossimo, 26 ottobre, un convegno finalizzato alla prevenzione del tumore al seno.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi di tumore al seno, che è quindi ad oggi la neoplasia più frequente nelle donne in tutte le fasce d'età. Il convegno, organizzato in collaborazione con il Centro SPRAR SAI di Civita, «si propone – spiegano gli organizzatori - di coinvolgere nel progetto di prevenzione le beneficiarie ospiti del Centro al fine di superare barriere linguistiche e culturali».

L’appuntamento è per le 16,30 di giovedì prossimo presso l’aula consiliare del comune di Civita. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, l’educatrice del Centro Sai di Civita, Teresa Bruno, introdurrà i temi del convegno. I lavori, moderati da Filomena Stamati, pediatra presso l’Ospedale di Castrovillari, vedranno le relazioni della Biologa nutrizionista Lucia Piluso, dell’oncologo Ivano Schito, della coordinatrice del AIFi Calabria, la fisioterapista Carmen Carlomagno, e della mediatrice culturale del Centro Sai di Civita, Felicetta Salerno.