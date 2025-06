Una nuova etichetta per marchiare il patrimonio agroalimentare e artigianale del borgo, partendo dal tipico Capretto alla Civitese. Una svolta per tutelare i sapori autentici e valorizzare l'identità gastronomica del territorio

Il comune di Civita, gioiello incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Pollino e riconosciuto tra i "Borghi più Belli d'Italia", ha compiuto un passo significativo verso la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio agroalimentare e artigianale. L'amministrazione locale ha infatti approvato l’iter per l'istituzione della Denominazione Comunale (De.Co.), un marchio d'origine che certificherà le eccellenze prodotte sul territorio, garantendo qualità e autenticità. Questa iniziativa ambiziosa nasce con un obiettivo chiaro: "marchiare" in maniera inequivocabile i prodotti tipici locali, a partire dal simbolo per eccellenza della gastronomia locale: il capretto alla civitese.

La decisione di dotarsi di una De.Co. rappresenta una svolta strategica per Civita. In un mercato sempre più globalizzato, dove l'omologazione rischia di appiattire le identità, il marchio comunale offre uno strumento prezioso per distinguere e proteggere le produzioni autoctone. Non si tratta solo di una certificazione di provenienza, ma di un vero e proprio sigillo di qualità che racchiude in sé la storia, le tradizioni e il sapere fare delle comunità locali.

Il Capretto alla Civitese è stato individuato come il prodotto ideale per inaugurare questa nuova era. Questo piatto, simbolo dell'identità gastronomica di Civita, è il risultato di ricette tramandate di generazione in generazione, che esaltano le materie prime locali e riflettono le peculiarità culturali del borgo arbëreshë. La De.Co. sul particolare piatto garantirà che solo il prodotto realizzato secondo la ricetta tradizionale e con ingredienti provenienti dal territorio possa fregiarsi di questo riconoscimento, tutelandolo da imitazioni e valorizzandone la filiera.

L'iniziativa della Denominazione Comunale non si fermerà al capretto. L'intento dell'amministrazione è quello di estendere il marchio a tutte quelle produzioni che esprimono l'unicità e la tipicità di Civita, dall'olio d'oliva ai prodotti da forno, dall'artigianato locale alle erbe spontanee del Pollino. Questo processo di mappatura e certificazione contribuirà a creare un vero e proprio "paniere" delle eccellenze civitesi, facilmente riconoscibile dai consumatori e in grado di attrarre un turismo sempre più orientato verso esperienze autentiche e di qualità.

La creazione della De.Co. a Civita è, dunque, molto più di una semplice formalità burocratica. È un atto di fiducia nel proprio territorio, un investimento nella salvaguardia delle tradizioni e un'opportunità di sviluppo economico sostenibile. Un modo concreto per Civita di "marchiare" la propria identità, consolidando il legame tra la terra, i suoi abitanti e i sapori inconfondibili che la rendono unica.