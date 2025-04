Bari si piazza al primo posto, bene anche Vibo Valentia al sedicesimo. I dati elaborati dal Sole 24 ore. Quindici i parametri climatici presi in esame

Bari in cima con il clima migliore, bene le città calabresi con Catanzaro al nono posto e Vibo Valentia al 16esimo. Sono questi i risultati "Indice del clima 2025", l'annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore su dati rilevati e validati da 3b Meteo, che traccia anche i trend climatici degli ultimi 15 anni in 107 capoluoghi con 15 parametri meteorologici relativi al periodo 2014-2024, 5 nuovi parametri in più rispetto alla classifica 2024.

Non si tratta di una classifica isolata. Nel marzo scorso, infatti, erano stati pubblicati i dati inerenti la quarta edizione dell’Indice di vivibilità climatica. Il report era stato stilato in questo caso dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.It.

L’indagine

L'indagine prende in esame i dati climatici relativi all'ultimo decennio 2014-2024, rilevati e validati dal team di meteorologi di 3Bmeteo, del gruppo Meteosolutions Srl che gestisce l'omonimo portale di previsioni meteorologiche. I dati vengono poi elaborati dall'ufficio studi del Sole 24 Ore e il punteggio finale viene attribuito in base ai 15 parametri climatici presi in esame (soleggiamento, brezza estiva, indice di calore, nebbia, ondate di calore, giorni freddi, precipitazioni estreme, umidità relativa, raffiche di vento, escursione termica, notti tropicali, circolazione dell'aria, caldo estremo, percentuale giorni consecutivi senza pioggia, intensità pluviometrica), ri-parametrati da 0 a 1000.

Indice del clima

Nella classifica generale, per l’Indice del clima Bari conquista il primo posto, Caserta l’ultimo. Per le calabresi bene Catanzaro (al nono posto) e Vibo Valentia (sedicesimo). Reggio si piazza al 23esimo posto, Crotone 25. Male Cosenza in fondo alla classifica (84esimo posto).

Ecco alcuni degli altri parametri e la posizione delle province calabresi:

Soleggiamento

Per il parametro concernente le ore di sole al giorno: primo posto per Agrigento, ultimo per Belluno. Le calabresi si piazzano rispettivamente a:

Crotone 4

Catanzaro 10

Reggio Calabria 18

Cosenza 26

Vibo Valentia 36

Indice di calore

Con il parametro Indice di calore s’intendono i giorni con temperatura percepita >=30°C, media periodo. A livello nazionale primo posto per Enna, ultimo per Siracusa. Le province calabresi invece registrano:

Vibo Valentia 17esimo posto

Catanzaro 73

Crotone 85

Cosenza 101

Reggio Calabria 102

Caldo estremo

In base al parametro, caldo estremo ovvero Giorni con temperatura massima o uguale a 35°C: primo posto per Venezia. Ultimo piazzamento per Terni. Per le calabresi:

Vibo 34esimo posto

Catanzaro 50

Crotone 55

Reggio 71

Cosenza 105

Raffiche di vento

Per i giorni totali con raffiche maggiore di 30 nodi, primo posto per Sondrio. Ultimo per Trieste. Ecco le posizioni delle calabresi:

Catanzaro 87esimo posto

Crotone 103

Cosenza 11

Reggio 91

Vibo 97

Per le ondate di calore, primo posto Savona, ultimo per Terni. Ecco il piazzamento delle calabresi:

Vibo Valentia 14esimo posto

Catanzaro 42

Crotone 63

Reggio Calabria 78

Cosenza 103

Per le notti tropicali primo posto Belluno, ultimo posto a livello nazionale per Palermo. Le province calabresi:

Cosenza 65esimo posto

Vibo Valentia 66

Catanzaro 89

Crotone 99

Reggio Calabria 105

Giorni senza pioggia

Per le percentuali relative ai giorni senza pioggia ai poli opposti troviamo Teramo e Agrigento. Ecco la posizione delle province calabresi:

Reggio Calabria, 16esimo posto

Catanzaro 31

Vibo Valentia 48

Cosenza 53

Crotone 84

Precipitazioni estreme

Per quanto riguarda le precipitazioni estreme: Aosta primo posto a livello nazionale mentre chiude la classifica Verbano-Cusio-Ossola. Questi i piazzamenti delle città calabresi:

Vibo Valentia 22esimo posto

Cosenza 35

Catanzaro 79

Reggio Calabria 85

Crotone 92

Giorni freddi

Primato per i giorni annui con temperatura massima percepita < 3°C per Cagliari, ultimo posto per Belluno. Per le province calabresi: