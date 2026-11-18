L’azienda agrituristica della famiglia Abbruzzese, nel cuore della Sila, ha ricevuto il Premio Multifunzionalità 2026. Riconosciuti il ricambio generazionale, l’innovazione e la valorizzazione del territorio

È la Calabria a conquistare il riconoscimento per il Mezzogiorno nell’ambito del Premio Multifunzionalità 2026 promosso da Coldiretti in occasione dei 25 anni della Legge di Orientamento. A rappresentare la regione è stata l’azienda agrituristica e multifunzionale Biosila di Acri, guidata da Vincenzo Abbruzzese, presidente regionale di Terranostra-Campagna Amica Calabria. L’azienda, situata nel cuore del Parco nazionale della Sila, è stata premiata a Roma nel corso dell’evento “25 anni e non dimostrarli”, organizzato da Coldiretti per celebrare la legge del 2001 che ha introdotto e favorito la multifunzionalità delle imprese agricole, consentendo loro di affiancare alla produzione agricola attività come agriturismo, trasformazione, vendita diretta e fattorie didattiche.

Biosila è stata indicata come esempio di ricambio generazionale, innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Insieme alla propria famiglia, Abbruzzese ha portato avanti un percorso di crescita dell’azienda, trasformando le opportunità offerte dalla multifunzionalità in nuove occasioni di reddito, occupazione e servizi per il territorio.

Per il Centro Italia il riconoscimento è andato al Caseificio Perseo del Lazio, mentre per il Nord alla Società Agricola Bagaggera della Lombardia.

«In venticinque anni – ha commentato il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto – è stata compiuta una rivoluzione culturale, economica e sociale, restituendo dignità e centralità all’agricoltore, non più semplice produttore di materia prima ma protagonista di un modello agricolo che significa anche tutela del territorio, biodiversità, energia pulita, agriturismo, inclusione sociale e benessere collettivo». Secondo Coldiretti Calabria, la prossima sfida riguarda la nuova Politica agricola comune, con la richiesta di una misura specifica a sostegno delle imprese multifunzionali, in particolare nelle aree interne e montane.

«Non possiamo chiedere a un’impresa agricola di inseguire cinque bandi diversi solo perché è capace di svolgere cinque attività differenti – ha aggiunto Aceto –. Chi fa vendita diretta, agriturismo o realizza servizi deve poter contare su un sostegno pubblico semplice, veloce e capace di accompagnare gli investimenti».

Nel corso dell’iniziativa è stato sottolineato anche il ruolo della rete Campagna Amica e dei mercati contadini, considerati strumenti di prossimità e coesione sociale. In Calabria, secondo i dati diffusi da Coldiretti, sono presenti oltre 350 agriturismi, più di 40 fattorie sociali e circa 100 fattorie didattiche, numeri indicati in crescita dopo l’approvazione del regolamento regionale sull’agricoltura sociale. La vendita diretta, secondo l’organizzazione agricola, rappresenta inoltre uno strumento per rafforzare il reddito delle imprese e ridurre il peso delle intermediazioni lungo la filiera. Tra le iniziative indicate anche Campagna Amica per la Salute, progetto promosso da Coldiretti insieme a Campagna Amica e Fondazione Aletheia per rafforzare il rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute, anche attraverso l’ipotesi di portare i mercati contadini negli ospedali.

Il riconoscimento assegnato a Biosila, sottolinea Coldiretti Calabria, rappresenta così una testimonianza delle opportunità offerte dalla Legge di Orientamento, che in 25 anni ha accompagnato l’evoluzione dell’impresa agricola italiana verso un modello nel quale produzione, servizi, ambiente, turismo e coesione sociale possono convivere.