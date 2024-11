La provocazione del sindacato indipendente di polizia: «Offriamo un posto di lavoro al ministro Alfano perché venga ad aprire e chiudere il cancello di ingresso manualmente»

«Offriamo un posto di lavoro al ministro Angelino Alfano perché venga al commissariato di polizia di Catanzaro Lido ad aprire e chiudere il cancello di ingresso manualmente, dal momento che da dieci giorni un guasto che si potrebbe riparare con una spesa di 300 euro non può essere riparato per mancanza di fondi».



Così il segretario generale del Coisp Calabria (Sindacato indipendente di polizia), Giuseppe Brugnano, lancia la provocazione: «Mentre Alfano e i suoi seguaci sbandierano chissà quali risultati in tema di sicurezza - aggiunge Brugnano - l'importante presidio di Polizia è vulnerabile e in difficoltà perché non c'è la disponibilità di soli 300 euro necessari per sistemare un guasto al cancello automatico.

Un semplice guasto - prosegue il segretario del Coisp Calabria - che costringe il piantone di turno a lasciare il suo posto per correre fuori ed aprire manualmente il cancello sia alle auto di servizio che ai cittadini che si recano nel posto di polizia. Una vera e propria umiliazione per i poliziotti, ma anche - aggiunge - per quei cittadini che vedono nelle Forze dell'ordine il baluardo della legalità, ma costrette a fronteggiare criminalità e illegalità con le armi spuntate».