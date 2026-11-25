Un anniversario rotondo per una giornata di bilanci e di celebrazioni istituzionali. Meritata festa con 40 candeline, quella di Confartigianato Calabria, ma fuori dal Politeama di Catanzaro, la realtà per chi alza la saracinesca ogni mattina resta dura: bollette tra le più care d'Europa, credito bancario col contagocce e botteghe storiche che chiudono perché è difficile attrarre giovani apprendisti.

Granelli

«E' chiaro che occorre anche qui un sostegno, soprattutto per l'apprendistato duale – risponde il presidente nazionale della Confederazione Marco Granelli – da parte oggi sia del mondo della formazione che del mondo oggi che deve decidere su questo, quindi parliamo del governo centrale, parliamo anche delle regioni, il giovane che subentra o chi rileva un'attività imprenditoriale che magari andrebbe a finire, sia sostenuto con queste forme di aiuto pubblico, perché possa trovare un contesto, non trovarsi in partenza scoraggiato dall'eccessiva onerosità».

Nel terzo trimestre 2026 c'è un saldo di 43 imprese nuove. «Diciamo che è positivo

Ascioti

–afferma il presidente regionale di Confartigianato Salvatore Ascioti – perché noi in Calabria abbiamo 32.000 aziende artigianali e non sono pochi tenendo conto del numero delle persone che ci siamo. I giovani si stanno affacciando, speriamo che ce la facciano. Noi come associazione di categoria gli stiamo vicini. Quando si riescono a creare queste forze nel passaggio generazionale diciamo che le aziende ingranano.Purtroppo oggi non è tanto il problema dell'artigiano per quanto riguarda il salario, per quanto possono essere quello che vediamo in giro, centri commerciali eccetera. Lì si annida il problema».

Mancini

In platea, oltre alle varie istituzioni tra cui il presidente della regione Roberto Occhiuto, tantissimi artigiani, tutti emozionati, sia i nuovi, sia quelli che hanno accompagnato questo lungo percorso. «Mi dà molta ma molta gioia esserci arrivati fin qui – ci dice la stilista Nina Mancini di Torretta di Crucoli (Crotone). IRingrazio la mia famiglia che mi è stata sempre vicina. Il mio segreto? Io sono per l’aggiornamento continuo, non vivo di passato, ma voglio vivere di presente e di futuro, aggiornarmi come va il mondo».