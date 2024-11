Il posto di vice resta a Michela Tulino. Tra direttivo e giunta sono tre le new entry

VIBO VALENTIA - Antonio Gentile è stato confermato alla guida di Confindustria Vibo per il prossimo biennio. Lo ha deciso l’assemblea generale dell’associazione provinciale degli industriali.

La squadra. Alla vicepresidenza resta Michela Tulino. Nel direttivo confermato Antonio Mazzoleni a cui si aggiungono due new entry: Giovanni Imparato e Francesco Tassone. Confermati in giunta Caterina D’Urzo e Giacinto Callipo a cui è andata ad aggiungersi Caterina Giordano. Tesoriere di Confindustria è Sebastiano Caffo.

Il programma di governo. “Il perdurare di una crisi che ha sconvolto il mondo economico e per certi versi anche politico, ha lasciato un segno indelebile, che ha visto scomparire imprese e posti di lavoro. Bisogna reagire – ha dichiarato Antonio Gentile subito dopo la sua riconferma alla guida dell’associazione – avere la forza, il coraggio e la tenacia di non mollare ed essere pronti e capaci di interpretare il cambiamento che prima o poi ci sarà. Con il processo di riorganizzazione delle associazioni territoriali calabresi, abbiamo messo insieme un sistema di servizi migliori e più efficaci, in grado di dare una quantità ed una qualità alle aziende associate più elevata, in maniera tale da poterle supportare in questo difficile momento. Questa è la nostra sfida - ha concluso Gentile - senza però dimenticare la necessità di avere una corretto e concreto rapporto con il mondo della politica e la classe dirigente, che dobbiamo stimolare con puntualità e attenzione per promuovere insieme un reale e propositivo riposizionamento del territorio vibonese in ogni ambito”.