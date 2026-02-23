Il leader pentastellato da Corigliano-Rossano: «Subito ristori, stop a mutui e contributi e lavori di messa in sicurezza. Non si spengano i riflettori dopo l’emergenza»
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
«Abbiamo chiesto in Calabria la convocazione di un consiglio regionale straordinario perché vogliamo che ci sia una vera svolta nell'amministrazione territoriale e, quindi, nelle attività di prevenzione e consolidamento contro i rischi idrogeologici. Qui ci sono comunità che da anni vivono in difficoltà e nella preoccupazione che il Crati possa esondare». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Corigliano-Rossano, a margine di una visita nei luoghi colpiti dall'ultima ondata di maltempo in Calabria. «Spesso gli stanziamenti ci sono ma non vengono spesi e si fermano nelle pieghe delle amministrazioni territoriali», ha spiegato.
«Bisogna intervenire subito. Quando ci si allontana dal momento di massima emergenza - ha osservato Conte - si spengono i riflettori e poi le comunità locali vengono abbandonate a sé stesse. Questo è il momento in cui mantenere vigile la reazione e la soglia di attenzione, intervenire con ristori, sospendere i mutui per famiglie in difficoltà e operatori economici, sospendere i contributi previdenziali. Ma soprattutto intervenire per realizzare quei lavori di sicurezza di cui i cittadini hanno assolutamente bisogno».