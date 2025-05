«Siamo felici della decisione assunta dalla Corte Costituzionale in merito al riconoscimento in Italia dei figli di famiglie omogenitoriali composte da due mamme». Lo afferma in una nota il sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò.

«Quasi due anni fa - ricorda Magarò - il nostro Comune decise con coraggio di schierarsi al fianco di una famiglia del nostro paese, registrando all'anagrafe un nuovo nato indicando entrambe le mamme come genitori. Oggi quella scelta, congiuntamente a quella adottata dagli uffici dell'ospedale di Cosenza, di indicare subito sull'atto di nascita i nomi delle due mamme, consente a questa famiglia di non dover più temere alcun tipo di ingerenza né di dover intraprendere il lungo e faticoso percorso dell'adozione. Rivendichiamo con forza - aggiunge - il provvedimento assunto allora e gioiamo insieme alle nostre cittadine per questi sviluppi che corrispondono alla linea di ascolto e di attenzione alle tematiche sociali e civili che l'amministrazione persegue».