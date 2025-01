Un appalto da 44 milioni di euro, di dimensioni pari soltanto a quello per la raccolta della spazzatura. Palazzo dei Bruzi ha aggiudicato il Project financing per l’efficientamento energetico, la fornitura dei vettori energetici e la manutenzione degli edifici e degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Cosenza. Ad aggiudicarsi la gara, aperta lo scorso 10 ottobre su piattaforma telematica, la Renovit Public Solutions. Si tratta dell’unica società ad aver presentato un’offerta entro i termini previsti (9 novembre).

A margine della nomina della commissione giudicatrice, il Rup Salvatore Modesto, anche e soprattutto in qualità di direttore del Settore 7 Lavori Pubblici, ha proceduto all’espletazione del bando. Il tutto si è concluso con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito dei controlli, la proposta presentata dall’operatore economico, accertato che possiede tutti i requisiti commisurati alla natura dell’appalto, ha ottenuto il punteggio di 100,00 considerato che non erano presenti altre offerte.

Efficientamento energetico, a Cosenza Project financing della durata di 15 anni

La durata dell’appalto sarà di 15 anni e, di fatto, permetterà alla società milanese di gestire in tutto e per tutto la pubblica illuminazione di Cosenza. La Renovit Pubblic Solution avrà il compito di ammodernare un sistema molto complesso di illuminazione, talvolta vetusto, vista l'ampiezza del territorio bruzio e i tanti punti luce esistenti in città.

La giunta guidata da Franz Caruso approvò la proposta dell’affidamento della concessione il 12 maggio 2023 (assenti Funaro e Battaglia, ndr), mentre la pratica, accorpata nelle discussioni sul bilancio, ricevette il via libera del Consiglio comunale il 18 ottobre. L’amministrazione ottenne 22 voti favorevoli e quello contrario della consigliera Bianca Rende. A dirsi favorevoli negli interventi l’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli («schema messa in campo da altre città italiane da più di dieci anni»), alla Manutenzione Francesco De Cicco e la presidente della commissione di riferimento Concetta De Paola.

«Installeremo molti impianti fotovoltaici»

Quest’ultima, evidenziò le spese sostenute negli ultimi anni dal Comune. «Palazzo dei Bruzi – disse prendendo la parola – ha dovuto sostenere spese per consumo di energia elettrica pari all’incirca a 6/7 milioni di euro annui, che nel tempo si sono trasformati in debiti. Il Project presentato dà, invece – ha sostenuto De Paola – una risposta immediata alle esigenze energetiche della città; infatti, permetterà di avere un risparmio di circa 3/4 milioni di euro. Il Project financing prevede una quota annuale fissa di circa 2milioni e 700mila euro verso la società vincitrice del bando, ciò permetterà, oltre al risparmio annuo evidente, anche una manutenzione costante su tutto il territorio cittadino evitando così il rischio che alcune zone della città rimangano al buio senza che si possa intervenire tempestivamente. Inoltre, il Project prevede che sia realizzato l’efficientamento energetico di molti edifici di proprietà comunale attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici.

«Saranno, infatti, efficientati edifici importanti come il Planetario, alcune strutture scolastiche, Palazzo dei Bruzi e altri. Qualcuno ha obiettato che la durata del contratto, prevista in 15 anni, sia eccessivamente vincolante. Dobbiamo, tuttavia, considerare che il contratto si basa sul costo minimo dell’energia elettrica relativo al 2022 che rimarrà bloccato per tutta la sua durata. Questo – ha rimarcato De Paola – rappresenta un grande vantaggio per le casse comunali, se si pensa che il costo dell’energia elettrica continua ad aumentare. Gli atti dimostrano che in questi mesi sono stati fatti enormi sacrifici e un grande lavoro da parte di tutta l’Amministrazione che ha sempre lavorato con l’obiettivo di realizzare quel programma elettorale per il quale i cittadini ci hanno scelto».