«Mio figlio rischia di non andare più a scuola, è terribile». A parlare e Kathia, di Cosenza, mamma di un bimbo di sei anni autistico. Per lei, quella campanella suonata per tutti giovedì scorso tra foto e post sui social, è solo l’inizio di un altro anno molto complicato. Il suo compagno ha ottenuto dei giorni di permesso per poter accompagnare il piccolo Samuel a scuola, ma adesso dovrà rientrare al lavoro e senza un servizio di accompagnamento specializzato nel trasporto disabili, sarà molto dura per tutti.

«È una corsa a ostacoli – ci dice Kathia – le complicazioni non fanno che accumularsi. Il Comune di Cosenza non ha ancora attivato il servizio. Ci dicono che non ci sono soldi, che il Comune è in dissesto, che bisogna attendere fondi e poi indire una gara e procedere con l’affidamento. Ma la scuola è già cominciata e, dati i tempi di tutte queste procedure, il bambino resterà tagliato fuori, noi non possiamo permetterlo. È profondamente ingiusto che accadano cose del genere».

