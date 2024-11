Trovato un alloggio per le 14 persone sgomberate dall'immobile di Santa Lucia reso inagibile dalle fiamme

Sono stati sistemate in albergo le famiglie sfollate dalla palazzina di tre piani del quartiere Santa Lucia, resa inagibile da un incendio. Nel complesso si tratta di 14 persone in tutto: un nucleo familiare di 8 persone, uno di 3, un altro di 2 e una signora che vive da sola. Il sindaco Mario Occhiuto, riferisce una nota di Palazzo dei Bruzi, si trovava fuori Cosenza ma ha seguito a distanza, in costante collegamento telefonico, le operazioni condotte dalla polizia municipale effettuate sul posto con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La delegata al welfare del primo cittadino, la consigliera Alessandra De Rosa, si è recata sul luogo dell'incendio dove è stata raggiunta dal comandante della polizia municipale, Giovanni De Rose, informando in tempo reale sia il sindaco Occhiuto che il vice sindaco Jole Santelli dell’evolversi della situazione che, una volta messe in sicurezze le persone coinvolte, ha riguardato la sistemazione degli sfollati.

La consigliera De Rosa è rimasta insieme ai residenti della palazzina fino al momento in cui ha comunicato loro che l’Amministrazione, tramite la dirigente del settore servizi sociali, Giuliana Misasi, ne ha predisposto il temporaneo alloggio presso un hotel cittadino.

Salvatore Bruno