Oggi alle 17 a Cosenza in forma civile si sono svolti i funerali di Francesco Guccione, papà di Carlo, consigliere regionale del partito democratico. Per volontà del signor Francesco Guccione, la bara avvolta in un drappo rosso ha raggiunto Carpanzano dove è stata cremata. Numerosi i messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico cosentino. Il consiglio comunale, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare il signor Francesco Guccione.