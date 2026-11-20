Raggiungere un luogo di lavoro, presentarsi a un colloquio, frequentare un corso senza dipendere da un passaggio. A diciott’anni la patente può allargare il raggio delle scelte possibili, soprattutto quando i mezzi pubblici non bastano. Da questa esigenza concreta parte «Una guida per la vita», l’iniziativa con cui la Scuderia Brutia di Cosenza raccoglierà fondi per aiutare alcuni adolescenti delle case famiglia della provincia, prossimi alla maggiore età, a sostenere i costi per conseguire la patente.

La manifestazione si terrà sabato 21 novembre in piazza dei Bruzi, dalle 9 alle 13 secondo il programma diffuso dagli organizzatori. La Scuderia, attiva da oltre vent’anni nel motorismo storico, porterà in piazza una mostra statica di auto d’epoca. L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha il patrocinio del Comune di Cosenza e della Commissione nazionale ASI Solidale.

Una patente per muoversi in autonomia

Le offerte saranno volontarie e avranno una destinazione precisa. Serviranno a finanziare il conseguimento della patente per alcuni dei ragazzi che compiranno a breve diciott’anni. Nelle intenzioni della Scuderia, il sostegno affianca il lavoro educativo già svolto nelle strutture di accoglienza. Imparare a guidare è una delle competenze che possono aiutare questi giovani a organizzare in autonomia la vita quotidiana e a cogliere opportunità anche fuori dal luogo in cui vivono.

Le visite nel camper dell’Avis

In piazza, accanto alle vetture storiche, ci sarà anche un ambulatorio mobile allestito nel camper messo a disposizione dall’Avis provinciale. Le visite sono riservate ai bambini e ai ragazzi delle case famiglia. Il programma prevede controlli in ambito pediatrico, odontoiatrico, endocrinologico, oculistico e chirurgico, oltre a screening metabolici, ortottici e posturali.