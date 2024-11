L'osservatorio civico premia le politiche promosse nell'ultimo quinquiennio dall'amministrazione comunale

«I dati diffusi da Openpolis sulla spesa per la cultura da parte dei comuni italiani ci inorgogliscono e ripagano di un lavoro iniziato cinque anni fa e sempre in corso di potenziamento». Lo dichiara il sindaco Mario Occhiuto commentando i risultati resi noti dall’associazione Openpolis, a tutti gli effetti un vero osservatorio civico della politica.

«Essere più propositivi, nelle proporzioni, di Milano, Bologna, Trieste, in un periodo che, com’è noto, è contraddistinto dai tagli imposti agli enti locali, qualifica il livello della nostra azione di governo. Per noi non si tratta – sottolinea Occhiuto - di un traguardo finale ma di un punto intermedio, poiché abbiamo in cantiere iniziative e progetti in grado di valorizzare ulteriormente la grande tradizione culturale di Cosenza, rendendo concretamente questa città un polo turistico attrattivo per i visitatori di ogni parte del mondo.

Per una fortunata coincidenza – aggiunge poi il Sindaco - la notizia arriva pochi giorni prima dell’installazione di altri dodici capolavori d’arte contemporanea nel nostro percorso museale all’aperto che rappresenta un unicum nel panorama del Paese e non solo. Siamo convinti che investire in cultura e nella cultura rappresenti anche il consolidamento della bellezza ellenica, chiave pedagogica essenziale per costruire comunità dove alberghino il pensiero libero e la democrazia compiuta».

Salvatore Bruno