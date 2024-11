I lavori sono praticamente finiti. Gli impianti elettrici sostituiti, le vecchie luci accantonate per quelle al led. La polizza richiesta, è vicinissima alla firma. Tra poco meno di due settimane Cosenza, dopo una lunga attesa (e dopo un’accurata pulizia), saluterà la nuova vita del cineteatro “Tieri” (cinema Italia) che ospiterà due anime: quella cinematografica (e in questo farà la sua parte il gestore della struttura, Giuseppe Citrigno, in concorso anche con Gianluigi Fabiano per quanto riguarda i cartelloni degli show live) e quella teatrale a cura del Centro Rat, che vedrà il ritorno dello spirito, mai sopito, dell’Acquario da tempo non più nella storica sede che l’ha visto nascere e sbocciare.

