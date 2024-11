Il sindaco della città dei Bruzi ha accolto le dimissioni dell'esponente di giunta indagata a Roma

COSENZA - Via l’assessore indagato. Al suo posto rientra un ex inquilino di Palazzo dei Bruzi. Il sindaco di Cosenza ha accolto le dimissioni di Martina Hauser e nominato al suo posto Carmine Vizza. “La competenza dell’assessore dimissionario in materia ambientale – ha dichiarato Mario Occhiuto – ha rappresentato un valore aggiunto, fondamentale per la realizzazione degli obiettivi che ci siamo dati in un settore tanto strategico quanto trasversale all’intera attività amministrativa”. Ringraziamenti e addio, per segnare un distacco netto tra l’azione di governo della città di Cosenza e le vicende personali della compagna dell’ex ministro all’Ambiente Corrado Clini, indagata con l’accusa di aver distratto fondi destinati a progetti realizzati dall’Italia in Cina e Montenegro. E’ il secondo forte sussulto che scuote la giunta Occhiuto e che vede coinvolta sempre una donna. Giusto un anno fa la pesante querelle con l’allora vicesindaco Katya Gentile, figlia dell’assessore regionale Pino Gentile, querelle finita con il licenziamento in tronco della numero due di Palazzo dei Bruzi. In quel caso a pesare fu, questa la versione ufficiale “il diverso modo di concepire le priorità amministrative”. Più probabile l’incrinamento in un instabile equilibrio condizionato dai rapporti non idilliaci da sempre esistenti tra la parte politica rappresentata da Mario e Roberto Occhiuto e quella invece rappresentata da Tonino e Pino Gentile. Crisi scongiurata da un energico intervento dei vertici del Pdl e del governatore Scopelliti che in extremis riuscirono a scongiurare la prematura conclusione della consiliatura. Carmine Vizza rientra in gioco dopo aver già rivestito il ruolo di assessore comunale al decoro urbano nei primi mesi di lavoro della giunta Occhiuto.