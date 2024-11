Dopo alcune segnalazioni arrivate dai medici dell’ospedale Annunziata, la Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo di indagine per fare luce su alcune presunti abusi fisici e sessuali subiti da un minore di 6 anni

COSENZA - La procura di Cosenza ha aperto un'inchiesta per presunte violenze fisiche e sessuali subite da un bimbo di 6 anni. Questo a seguito di alcune segnalazioni fatte pervenire agli inquirenti dai medici dell'ospedale civile dell'Annunziata, che hanno visitato il piccolo.

L’indagine. Il delicato caso approdato sul tavolo del procuratore capo di Cosenza Dario Granieri, che lo ha subito affidato al sostituto Antonio Tridico. Il bimbo, secondo la ricostruzione dei fatti, è stato portato dal padre al pronto soccorso dell'ospedale cosentino due giorni fa. Secondo il padre, il piccolo si sarebbe ferito, in diverse parti del corpo, cadendo nel bagno di casa. Ma l'esame del pediatra avrebbe rivelato la possibilità che ci siano stati degli abusi sessuali. Sarebbero stati fatti dei prelievi sul bimbo, per appurare se ci sia liquido seminale sul suo corpo. Il sostituto Tridico ha già incaricato un consulente di fiducia per effettuare delle contro analisi sul liquido seminale e sulle ferite del piccolo che sarà sottoposto anche all’esame di un esperto, uno psichiatra infantile, per valutarne le condizioni psicofisiche e ricostruire le presunte violenze. Sulla vicenda viene mantenuto il più stretto riserbo.