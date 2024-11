Giornata di screening anti-Covid per gli alunni della Media Tito Minniti di Palmi, scuola che fa parte dell’istituto comprensivo San Francesco.

Questa mattina, i sanitari dell’Usca di Taurianova, i volontari della Croce rossa e quelli dell’associazione Cavalieri di San Silvestro hanno effettuato in maniera gratuita tamponi antigenici a tutti gli studenti che hanno voluto effettuare il test.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Palmi e fortemente voluta dal dirigente scolastico Ferdinando Rotolo insieme al Comitato d’istituto presieduto da Vladimir Solano, ha incassato una grande partecipazione da parte degli studenti. Lo screening è stato effettuato all’interno di alcuni gazebo della Croce rossa posti nel cortile della scuola.

E dopodomani, 23 febbraio, l’iniziativa si sposterà nel plesso della scuola elementare San Francesco. Anche i più piccoli così, sempre gratuitamente, potranno essere sottoposti allo screening anti-Covid per continuare a stare in classe in maniera sicura.