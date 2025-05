Bandiera Blu per la prima volta a Cropani, piccolo centro del Catanzarese. Il prestigioso riconoscimento è stato annunciato ufficialmente questa mattina nel corso della cerimonia tenutasi a Roma, suscitando immediato entusiasmo tra cittadini e operatori turistici locali, che da anni attendevano questo traguardo.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che ha definito l’assegnazione “un momento storico per la comunità”. Presente alla cerimonia anche il sindaco Raffaele Mercurio, che ha parlato di “straordinario risultato” frutto della collaborazione tra istituzioni, operatori del settore, associazioni e cittadini.

A tal proposito abbiamo rivolto alcune domande direttamente al primo cittadino.

Come sta vivendo, da primo cittadino, questo importante traguardo raggiunto dalla sua Cropani? Se lo aspettava?

«Si lo attendevamo. Perché da 5 anni stavamo lavorando al raggiungimento di questo importante riconoscimento. Sto vivendo questo momento con grande emozione e con grande orgoglio. Questo è il risultato non soltanto mio ma di tutta la comunità cropanese».

Quale sono stati secondo lei gli elementi più influenti che hanno determinato la prima l’assegnazione della la Bandiera Blu?

«Intanto la qualità eccellente delle nostre acque marine certificate da ARPACAL. La continua crescita della raccolta differenziata dei rifiuti nonché il continuo miglioramento della qualità ambientale di tutto il territorio. E poi è stata la naturale conseguenza di un percorso che ha visto già lo scorso anno, sempre da FEE ITALIA, riconoscere la bandiera verde alle nostre scuole grazie al percorso eco school che ha visto protagonisti i nostri ragazzi e bambini, gli insegnanti il dirigenti scolastico e tutto il mondo della scuola. Altro lavoro eccellente e determinante quello portato avanti nel tempo dalle associazioni locali, dagli operatori commerciali e stabilimenti balneari».

Quali sono i progetti futuri che l’amministrazione comunale metterà in campo per mantenere nel tempo questo valido certificato di qualità a forte attrazione turistica?

«Il riconoscimento per noi non è il raggiungimento di un traguardo fine a se stesso ma la continuazione con più forza di un percorso intrapreso anni addietro. Adesso intanto bisognerà assolvere agli adempimenti previsti prima della stagione balneare bandiera blu che è previsto per il primo luglio prossimo. Dopodiché bisognerà continuare a migliorare e mantenere tutti i servizi alla spiaggia ed alla zona a mare.

Bisognerà investire sulla viabilità sulla mobilità, sulla sostenibilità e su quanto necessita per continuare ad essere fregiati dell’ambito vessillo. In poche parole il riconoscimento ottenuto oggi deve essere per noi un assunzione maggiore di responsabilità e attenzione verso la nostra costa e verso tutto il nostro territorio».