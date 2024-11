Corsi di italiano gratuiti per gli ucraini, adulti e bambini, fuggiti dalla guerra che ormai da oltre un mese affligge il loro Paese. È l'iniziativa della Società Dante Alighieri Comitato di Crotone, in continuità con quanto annunciato dal presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, e deliberato dall’assemblea nazionale il 18 marzo scorso.

I corsi verranno attivati sia in presenza che online. I primi si terranno a Crotone nella sede della Società Dante Alighieri in vico Caloiro 3, (numeri di telefono: 0962 905784 - 393 8159332). I corsi online potranno invece essere seguiti sulla piattaforma www.dante.global.

Il Comitato di Crotone, dietro richiesta di quanti fossero in difficoltà a raggiungere la sede locale della Società Dante Alighieri, infatti è disponibile ad attivare corsi gratuiti di lingua italiana in modalità remoto, tenuti da alcune docenti di italiano specializzati in L2, per facilitare l’inserimento dei profughi ucraini nel tessuto sociale italiano.

Particolare attenzione il Comitato di Crotone intende rivolgere ai bambini e al mondo dell’infanzia per contribuire al superamento delle gravi difficoltà determinate dalla drammatica esperienza della guerra e dello improvviso sradicamento.

Gli spazi di insegnamento della lingua italiana saranno realizzati dalla Società Dante Alighieri nazionale in collaborazione con tutte le amministrazioni italiane che vorranno sostenere le iniziative di solidarietà.