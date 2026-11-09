Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pubblicato oggi la sentenza n. 2138/2026, con cui respinge il ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di gestione del progetto territoriale di accoglienza integrata SAI 2026-2028 del Comune di Crotone. Il ricorso era stato proposto dall’Associazione della Croce Rossa Italiana, Comitato di Crotone, come capogruppo del raggruppamento con Kairos Cooperativa Sociale e Sabir Impresa Sociale.

La sentenza conferma la legittimità dell’affidamento al Raggruppamento Temporaneo composto da Agorà Kroton Società Cooperativa Sociale (capofila), Baobab Società Cooperativa Sociale, Kroton Community Società Cooperativa Sociale, Noemi Società Cooperativa Sociale e Prociv Arci Isola di Capo Rizzuto ODV ETS.

L’unico motivo di ricorso riguardava l’avvalimento con cui la capofila Agorà Kroton aveva messo a disposizione di uno dei partner il requisito di esperienza nell’accoglienza. Il TAR ha giudicato questa scelta pienamente conforme alla normativa. La sentenza spiega che l’avvalimento serve ad ampliare la partecipazione alle gare pubbliche, in particolare delle realtà più piccole, e va quindi interpretato in modo estensivo, non restrittivo. A sostegno di questa lettura il Collegio richiama il principio del risultato previsto dal Codice dei contratti pubblici, il favor partecipationis, il principio di proporzionalità e la giurisprudenza europea. Ha inoltre ritenuto il contratto di avvalimento concreto e dettagliato, sia per le risorse umane e organizzative messe a disposizione sia per gli strumenti di gestione condivisi.

«Accogliamo con soddisfazione una pronuncia che conferma la correttezza del nostro operato», dichiara Gregorio Mungari Cotruzzolà, presidente di Agorà Kroton. «Abbiamo scelto consapevolmente di ricorrere all’avvalimento in favore di uno dei partner, perché crediamo che servizi di qualità si costruiscano anche valorizzando le organizzazioni più piccole, che restano una risorsa importante per il territorio e per le comunità locali.»

«Per tutti gli enti del Raggruppamento il lavoro di rete è prima di tutto una scelta strategica. La qualità dell’accoglienza e dell’inclusione nasce dall’incontro di competenze, esperienze e professionalità diverse, e da una rete territoriale che cresce in ampiezza e qualificazione. La decisione del TAR riconosce uno strumento che permette anche alle realtà più piccole di partecipare a progetti complessi, rafforzando la capacità del Terzo Settore di rispondere ai bisogni delle persone.»

«Durante tutto il contenzioso il progetto ha continuato a funzionare a pieno regime, senza alcuna ripercussione sulla qualità dei servizi. Al centro sono rimaste le persone accolte e i loro percorsi di inclusione e autonomia. È il principio che guida da sempre il nostro lavoro e che continuerà a orientare l’impegno comune di tutti i partner.»