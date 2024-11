I funzionari del Ministero dell'Interno al lavoro dopo una segnalazione del Coisp

CROTONE - Investigatori del Ministero dell’Interno in Questura, a Crotone, per verificare la veridicità delle denunce formulate agli organi di controllo dal sindacato di polizia Coisp. Il Coordinamento per l’indipendenza sindacale degli agenti aveva inoltrato una formale richiesta di accertamento al capo della polizia inerente a trasferimenti o a mancati trasferimenti di personale. I funzionari del Viminale acquisiranno la documentazione di interesse e avvieranno un ciclo di audizioni per ascoltare i vertici del centro di coordinamento delle attività di polizia nella provincia pitagorica e gli stessi rappresentanti sindacali.