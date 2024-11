Tutto pronto per la seconda edizione di “Cuore Cantastorie”, il festival nazionale dei cantastorie ideato e diretto da Francesca Prestia e in programma il 6, 7 e 8 luglio prossimi al Complesso Monumentale San Giovanni.

La rassegna, cofinanziata da Regione Calabria, Comune di Catanzaro e Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, è stata ufficialmente presentata a Palazzo De Nobili. Nei loro interventi, l’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi, l’assessore al Turismo, Antonio Borelli e il presidente della Cciaa, Pietro Falbo, hanno convenuto che il festival rappresenta un ponte simbolico, capace di tenere insieme “le Calabrie” e queste ultime con la dimensione nazionale. Una matrice comune dentro un unico contenitore che tuttavia riesce al contempo a cogliere e valorizzare le diversità.

Sottolineata anche l’importanza della sinergia tra le Istituzioni nell’ambito delle politiche culturali, che com’è ormai assodato, presentano ovunque un saldo positivo tra risorse investite e ritorno per l’economia dei territori, soprattutto se si ha la capacità di far vincere le proposte valide ancor prima che I loro promotori. “Cuore Cantastorie”, in questo senso, svolge al meglio la sua funzione perché oltre a esaltare la interculturalità, valorizza la storia e la tradizione di Catanzaro assecondandone l’ambizione a tornare a essere città della cultura e in quanto tale inserirsi nel circuito nazionale.

I contenuti del festival sono stati illustrati dalla direttrice artistica, Francesca Prestia, che a proposito della kermesse che si ponte si è detta convinta che è l’arte a rendere possibile certi miracoli.

Il programma

Giovedì 6 luglio

Inaugurazione della mostra fotografica “Cantastorie” di Luciano Calzolari ore 17:00

ConvegnoNazionale “Cuore Cantastorie” ore 17:30 con Gian Paolo Borghi (BO), Lisetta Luchini (FI), Tiziana Oppizzi e Claudio Piccoli (MI), Edda De Antiquis (FC), Francesca Prestia (CZ)

Presentazione del libro “La nave dei folli. Vita e canti di Ivan Della Mea” con l’autore e cantautore milanese Alessio Lega ore 18:15

Venerdì 7 luglio

Mostra fotografica “Cantastorie” di Luciano Calzolari ore 17:00 - 20:00

Presentazione del libro “Caducità dell’antropologia. Interpretazioni del tarantismo” a cura dell’antropologo Giovanni Sole ore 17:00.

Laboratorio/testimonianza del cantastorie-cantautore pugliese Tonino Zurlo ore 18:00.

Sabato 8 luglio

Mostra fotografica “Cantastorie” di Luciano Calzolari ore 17:00 – 20:00

Laboratorio di teatro amatoriale con i pupi e le pupe siciliane a cura del puparo palermitano Angelo Sicilia dalle ore 16 alle ore 18.

Concerto/spettacolo“Rachele e Saverio. Una storia d’amore nella Catanzaro dell’800” con la cantastorie Francesca Prestia e il suo quartetto in collaborazione con l’Associazione Marionettistica Popolare Siciliana di Angelo Sicilia alle ore 21:00.

Tutte le attività in programma sono a ingresso gratuito e si svolgeranno negli spazi del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro.