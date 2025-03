Un incontro tra istituzioni, esperti e imprese per discutere di sicurezza sul web e promuovere le opportunità di crescita sostenibile in Europa: presente anche il ministro Tommaso Foti. Appuntamento il 25 marzo allo Spazio Europa

La cybersicurezza rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti per il futuro dell’Europa, con implicazioni dirette sulla competitività, sulla resilienza economica e sulla protezione dei dati e delle infrastrutture digitali.

In questo contesto, il prossimo 25 marzo, presso Spazio Europa a Roma, si terrà un convegno di alto livello dedicato al rapporto tra cybersicurezza e politiche di coesione, un binomio strategico per garantire una transizione digitale sicura e sostenibile nell’Unione Europea.

L’evento, organizzato nell’ambito delle attività dell’European Digital Innovation Hub MicroCyber coordinato dall’Ente Nazionale per il Microcredito, si propone di favorire un confronto tra istituzioni nazionali ed europee, esperti del settore e rappresentanti del mondo dell’impresa, con l’obiettivo di delineare strategie concrete per rafforzare la sicurezza digitale nel contesto delle politiche di coesione.

L’apertura dei lavori sarà affidata a Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito. Il momento centrale dell’evento sarà l’intervento dell’On. Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, che porterà il proprio contributo nel quadro del rapporto e tra politiche di coesione, cybersicurezza, e digitalizzazione per favorire competitività, crescita, e resilienza cibernetica delle imprese italiane ed europee.

Seguirà la tavola rotonda, che vedrà la partecipazione di autorevoli esperti e rappresentanti istituzionali. Eva Spina, Capo Dipartimento per il Digitale, la Connettività e le Nuove Tecnologie – MIMIT, analizzerà il quadro normativo e le iniziative governative per la trasformazione digitale e la sicurezza delle reti. Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, illustrerà le strategie e le misure adottate per rafforzare la difesa cibernetica del Paese e la protezione delle infrastrutture critiche. Luca Tagliaretti, Direttore Esecutivo dell’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), offrirà una visione d’insieme sulle politiche europee e sulle iniziative del Competence Centre per supportare la crescita di un ecosistema di cybersicurezza forte e integrato a livello comunitario.

Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, approfondirà le minacce emergenti nel panorama cyber e le strategie di contrasto adottate dalle forze dell’ordine. Riccardo Graziano, Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, porterà il punto di vista delle imprese, evidenziando il ruolo delle politiche di coesione nel supportare le MPMI nell’adozione di soluzioni di cybersicurezza e nella transizione verso un’economia digitale sicura e competitiva.

La chiusura dei lavori sarà affidata a Franco Zaffini, Presidente 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e Presidente delle Commissioni riunite sull’intelligenza artificiale.

Il dibattito sarà moderato da Giovanni Nicola Pes, Vice Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito e Direttore del progetto MicroCyber.