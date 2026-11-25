Gelosia, possesso, ricatto, abbandono e giudizio sociale: il melodramma raccontava già secoli fa le forme della violenza sulle donne. Da Violetta a Butterfly, le eroine che parlano ancora al presente e interrogano la coscienza del 25 novembre

Prima ancora che il cinema, la televisione e la narrativa contemporanea imparassero a raccontare la violenza sulle donne, l'opera lirica aveva già portato sulla scena il corpo femminile come luogo di desiderio, di possesso, di sacrificio, di giudizio. Per secoli, il teatro musicale ha raccontato donne amate, tradite, abbandonate, sacrificate, perseguitate. Donne alle quali il mondo degli uomini chiedeva fedeltà, obbedienza, rinuncia. Donne che, quando provavano a scegliere, finivano spesso per pagare il prezzo della propria libertà.

Anche per questo il 25 novembre può essere letto attraverso alcune delle più celebri eroine del melodramma. Non come una forzatura contemporanea applicata a opere nate in epoche lontane, ma come la possibilità di riascoltare quelle storie alla luce della coscienza presente. Perché l'opera, quando è grande, conserva una capacità quasi profetica: racconta il proprio tempo e, nello stesso momento, continua a parlare al nostro.

Violetta Valéry, protagonista della Traviata di G.Verdi

La protagonista de La traviata vive dentro una società che la desidera e contemporaneamente la condanna. Violetta è una cortigiana, una donna celebrata nei salotti parigini finché il suo corpo rimane disponibile allo sguardo e al desiderio maschile. La sua reputazione, però, diventa improvvisamente un marchio d'infamia quando decide di amare davvero.

Con Alfredo, Violetta tenta di costruire una vita diversa. Ma il passato torna a presentarle il conto. Giorgio Germont le chiede di rinunciare all'uomo che ama per salvaguardare l'onore della famiglia. Violetta accetta. Nessuno le impone materialmente la scelta; la pressione sociale compie un'opera assai più sottile. La donna deve sacrificarsi perché altri possano conservare la rispettabilità.

La sua tragedia nasce dunque da una contraddizione terribile: Violetta viene desiderata quando appartiene al mondo degli uomini e viene respinta quando pretende di appartenere a se stessa.

La sua morte arriva al termine di un'esistenza nella quale il giudizio sociale ha pesato quanto la malattia. Verdi, attraverso la musica, trasforma quella donna che la società aveva relegato ai margini in una delle figure più nobili e commoventi del teatro occidentale.

Carmen di G.Bizet

Se Violetta viene sacrificata in nome della rispettabilità, Carmen viene uccisa perché rivendica la propria libertà.

È forse una delle figure più moderne dell'intero repertorio operistico. Carmen non vuole appartenere a nessuno. Non accetta che l'amore possa trasformarsi in possesso, né che un uomo possa reclamare diritti sulla sua libertà in nome del sentimento. Don José la ama, ma il suo amore progressivamente si trasforma in controllo. La gelosia diventa ossessione; l'ossessione diventa possesso; il possesso diventa violenza. Carmen comprende il pericolo e, invece di arrendersi, sceglie di rimanere fedele a se stessa. La sua celebre concezione dell'amore coincide con una rivendicazione di autonomia: amare significa scegliere, e scegliere significa poter cambiare.

La tragedia finale appare allora nella sua terribile linearità. Don José non riesce ad accettare che Carmen possa essere libera anche da lui. La uccide.

Carmen non muore perché ha smesso di amare. Muore perché un uomo non accetta che la donna che ama possa non appartenergli.

In questa prospettiva, la sua morte assume una forza che supera il contesto ottocentesco dell'opera di Bizet. Carmen diventa il simbolo di una libertà femminile percepita come intollerabile da chi confonde l'amore con il possesso.

Se Carmen viene uccisa per avere difeso la propria libertà, Tosca combatte contro un potere che vorrebbe possedere il suo corpo, la sua volontà e persino il suo desiderio.

Tosca di G.Puccini, l'eroina che rifiuta il potere

In Tosca, Puccini costruisce una delle scene più terribili della storia dell'opera: Scarpia utilizza il proprio potere politico e giudiziario per ricattare la protagonista. Vuole Tosca e tenta di ottenere ciò che desidera attraverso la coercizione. Il suo desiderio non conosce il limite imposto dalla libertà dell'altra persona. Tosca resiste.

La sua celebre preghiera, «Vissi d'arte», arriva dopo l'umiliazione (nel secondo atto dell'opera, dopo i celebri dialoghi con il terribile Scarpia) quando la protagonista si trova davanti a un potere capace di decidere della vita di Cavaradossi e, insieme, di pretendere il suo corpo come prezzo della salvezza dell'uomo che ama. Ma Tosca non accetta il ricatto.

La risposta arriva attraverso il gesto estremo dell'assassinio di Scarpia. È un momento di rottura: una donna, fino ad allora apparentemente prigioniera degli eventi, decide di sottrarsi alla volontà dell'uomo che pretende di dominarla.

Anche qui, però, la libertà ha un prezzo altissimo.

Madama Butterfly di G.Puccini, l'eroina che preferì morire piuttosto che dire accettare un terribile compromesso

E poi c'è Madama Butterfly, forse la tragedia più dolorosa quando la si osserva dal punto di vista della disparità di potere.

Cio-Cio-San è giovanissima quando sposa Pinkerton. Per lei quel matrimonio rappresenta un vincolo autentico, una scelta destinata a trasformare tutta la sua esistenza. Per lui, invece, il rapporto possiede un carattere assai più leggero e provvisorio. La distanza culturale, economica e sessuale fra i due rende evidente una sproporzione che Butterfly non possiede gli strumenti per contrastare. Lei aspetta. Aspetta il ritorno dell'uomo che ama, difende la propria scelta, cresce il figlio e continua a credere nella promessa ricevuta.

Pinkerton torna, ma insieme a un'altra donna.

La tragedia di Butterfly nasce anche dalla violenza di una promessa che per uno dei due aveva valore assoluto e per l'altro apparteneva a un mondo assai più effimero. Cio-Cio-San viene lasciata sola a sopportare le conseguenze di una relazione nella quale il potere era radicalmente asimmetrico.

Il suo suicidio finale non rappresenta una semplice morte romantica. Letta con gli occhi contemporanei, quella scena rivela il dramma di una donna alla quale sono stati sottratti progressivamente amore, dignità, futuro e possibilità di scelta.

Suor Angelica di G.Puccini

Puccini porta il conflitto dentro un convento. Suor Angelica è un'opera appartenente al celebre "Trittico", nel quale confluiscono anche le opere: "Gianni Schicchi" e "Il Tabarro".

Angelica è stata rinchiusa perché ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. La sua famiglia ha trasformato quella maternità in una colpa e l'ha separata dal bambino. Quando finalmente riceve la notizia della morte del figlio, il mondo che l'aveva già privata della libertà le sottrae anche l'ultima possibilità di redenzione.

Qui la violenza assume una forma diversa: non il coltello di Don José, non il ricatto di Scarpia, non l'abbandono di Pinkerton, ma la punizione sociale inflitta a una donna che ha oltrepassato il confine stabilito dalla morale del proprio tempo. Suor Angelica paga con la vita una colpa che la società ha deciso di considerare imperdonabile.

Ed è significativo che proprio l'opera, spesso accusata di appartenere a un mondo sentimentale e lontano dalla realtà, sappia raccontare con una precisione impressionante le conseguenze della subordinazione femminile.

Violetta viene condannata dal giudizio sociale. Carmen dal possesso. Tosca dal potere. Butterfly dall'abbandono e dalla disparità. Suor Angelica dalla morale.

Cinque donne, cinque forme diverse di violenza, cinque tragedie nelle quali il mondo intorno a loro pretende di decidere quanto possa valere la loro libertà.

Eppure sarebbe riduttivo trasformare queste eroine in semplici vittime. È proprio questa la grandezza dell'opera. Le sue donne piangono, soffrono, amano, sbagliano, combattono. Soprattutto, desiderano. E il desiderio, per una donna, è stato per secoli una delle forme più pericolose della libertà.

L'opera lirica lo ha raccontato con una potenza che ancora oggi sorprende. La musica permette a queste donne di dire ciò che la società intorno a loro vorrebbe tacere. Quando Violetta canta, quando Carmen rivendica la propria indipendenza, quando Tosca interroga Dio, quando Butterfly attende, quando Angelica piange il figlio, la voce femminile occupa il centro della scena. Non è più un corpo osservato. È una coscienza che parla. Ed è forse questa la ragione per cui il melodramma continua a commuovere. Dietro il costume d'epoca, dietro le scenografie, dietro le convenzioni del teatro ottocentesco, riconosciamo conflitti ancora terribilmente contemporanei: la gelosia che diventa controllo, l'amore che pretende possesso, il giudizio sociale che diventa condanna, la disparità di potere, la punizione riservata a chi rifiuta il ruolo assegnato.

Il 25 novembre può dunque trovare nell'opera lirica una memoria antica e insieme sorprendentemente attuale.

Perché il melodramma ci ha lasciato una galleria di donne che il mondo voleva silenziose e che, invece, hanno avuto la voce più potente di tutte: quella della musica. Violetta, Carmen, Tosca, Butterfly, Angelica. Cinque donne che hanno amato. Cinque donne che hanno sofferto. Cinque donne alle quali il mondo ha chiesto di pagare per essere libere. E, forse, la lezione più profonda dell'opera sta proprio qui: quando una donna viene privata della possibilità di scegliere, la tragedia è già cominciata. Il sipario deve soltanto ancora aprirsi.