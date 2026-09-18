Nella prestigiosa cornice del Community Center di Brooklyn, a New York, si è svolta la cerimonia di consegna della XXV edizione del Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace. Tra le personalità insignite del riconoscimento figura Pasquale Antonio Riccio, presidente di Campus Salute e Progetto Alfa.

Promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco Città di Reggio Calabria, presieduta dal patron Giuseppe Tripodi, il Premio rappresenta da un quarto di secolo un ponte culturale dedicato alla valorizzazione delle risorse artistico-archeologiche e delle eccellenze del territorio calabrese e italiano a livello globale.

L’edizione newyorkese è coincisa con la celebrazione del 54° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, i due capolavori bronzei riemersi dalle acque dello Ionio e divenuti simbolo di fierezza, arte e identità.

Proprio richiamando lo spirito dei due guerrieri dell’antichità, la Commissione selezionatrice, il Consiglio Direttivo e il Comitato d’Onore hanno deliberato all’unanimità il conferimento del riconoscimento a Pasquale Antonio Riccio. Una distinzione destinata a chi si è impegnato per la crescita morale, sociale e civile del Paese, distinguendosi in Italia e all’estero per rigore etico, competenza e professionalità.

La consegna ufficiale è avvenuta alla presenza di autorità civili, militari e religiose, oltre che di esponenti del panorama culturale ed economico della comunità italo-americana e internazionale.

Nel ricevere il premio, Riccio ha espresso commozione e gratitudine, dedicando il riconoscimento a quanti collaborano ogni giorno con Campus Salute e Progetto Alfa nell’attività di prevenzione, nella tutela del benessere collettivo e nella promozione dei talenti delle nuove generazioni.

«Siamo contenti di realizzare le nostre iniziative grazie al volontariato e dimostrare quanto esso sia importante per la comunità da molteplici punti di vista: culturali e naturalmente sociali», evidenzia il presidente Riccio, ripercorrendo il cammino dell’organizzazione: «Siamo partiti da Napoli e negli anni abbiamo portato il nostro messaggio e la nostra azione con lo stesso spirito degli inizi in Italia e all’estero».

Un percorso che, sottolinea, trova nel riconoscimento ricevuto a New York un motivo di particolare orgoglio: «Il veder riconosciuto il grande impegno di tutta la nostra squadra in contesti locali e internazionali riempie d’orgoglio».

Riccio ricorda inoltre che Campus Salute sarà operativo per il secondo anno consecutivo anche a New York dal 7 all’11 ottobre, con visite e prestazioni mediche gratuite, in collaborazione con la squadra de il Newyorkese di Davide Ippolito e la Iarl Foundation, con la quale nascerà una stabile collaborazione in nome della salute.

L’evento di Brooklyn rinnova così la vocazione cosmopolita di Reggio Calabria e dell’intera Penisola, riaffermando il legame tra la memoria classica custodita nell’eredità dei Bronzi di Riace e l’eccellenza contemporanea nel mondo.