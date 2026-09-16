La misura riguarda le vetture di piccola e media potenza e, secondo Palazzo Chigi, oltre il 70% delle auto in circolazione. Una sola agevolazione per cittadino

Arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. La misura sarà approvata oggi dal Consiglio dei ministri e, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, riguarderà in particolare le auto utilizzate in larga parte dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione sarà estesa anche ai motocicli, ma con una limitazione: ogni cittadino potrà beneficiare di una sola agevolazione.

Secondo le stime diffuse da Palazzo Chigi, il provvedimento interesserà oltre il 70% delle automobili attualmente in circolazione, per un totale di circa 14,5 milioni di veicoli. Per quanto riguarda le moto, invece, l'esenzione dovrebbe riguardare l'intera categoria.

L'obiettivo dichiarato dall'esecutivo è quello di ridurre il carico fiscale legato alla proprietà di auto e motocicli, intervenendo su una platea considerata particolarmente ampia di cittadini.

«Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani», ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando il provvedimento atteso in Consiglio dei ministri. La misura dovrà ora essere inserita nel provvedimento approvato dal governo, con i successivi passaggi necessari per definire nel dettaglio requisiti, modalità di applicazione e decorrenza dell'esenzione.