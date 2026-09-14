La nuova settimana si aprirà con una fase inizialmente stabile, ma il quadro meteorologico è destinato a evolvere rapidamente. In arrivo anche temporali e aria fresca

Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato dal passaggio di una perturbazione atlantica che ha causato un netto calo delle temperature e valori che hanno finalmente raggiunto le medie stagionali. Oltre a ciò è andata in scena una breve fase di maltempo specie nella giornata di sabato con temporali localmente intensi e tempeste di fulmini.



Ciclone mediterraneo nello Jonio

La nuova settimana vedrà un inizio con condizioni prevalentemente stabili su gran parte della Calabria con solo qualche possibile temporale nelle aree montuose e interne della regione. Ecco però che come detto da diversi giorni, alla prima perturbazione in arrivo sarà possibile la formazione di intensi sistemi ciclonici, e così sarà. Durante l’inizio della settimana infatti lo spostamento della goccia fredda verso lo Jonio, a contatto con le temperature marine decisamente calde, provocherà la formazione di un violento ciclone mediterraneo. Sottolineiamo subito però che tale ciclone sarà molto lontano dalle coste calabresi e dunque i fenomeni precipitativi rimarranno in mare aperto, ma questa è la prova che alle prime violente perturbazioni, la possibilità della formazione di cicloni è molto elevata.



Tornano i temporali pomeridiani

Il ciclone in formazione nel mar Jonio causerà però il richiamo di correnti più fresche in quota dai Balcani e ciò ne causerà la possibilità di formazione di temporali pomeridiani sulla regione. In particolare da martedì infatti temporali di forte intensità sono previsti nelle aree montuose e interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma con sconfinamenti che interesseranno anche le aree costiere specie del comparto Jonico. In tale frangente le temperature rimarranno pressoché stazionarie con valori che saranno nelle medie del periodo su tutta la regione.