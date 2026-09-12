Le zone maggiormente coinvolte sono al momento Catanzarese e Vibonese, ma nelle prossime le precipitazioni raggiungeranno anche il versante ionico. Ecco le previsioni

Bye bye caldo. Come da previsione durante la mattinata odierna l’ingresso di correnti di aria più fresca da Nord stanno causando la formazione di violenti sistemi temporaleschi sulla Calabria: in questi minuti forti temporali stanno interessando le aree tirreniche e interne del Catanzarese e Vibonese accompagnati da forti precipitazioni ma soprattutto da intensa attività elettrica. I fenomeni stanno inoltre sconfinando fin verso le aree joniche con interessamento delle coste di Catanzaro.

Nelle prossime ore il maltempo andrà ad intensificarsi raggiungendo anche il resto della regione.

Vi ricordiamo che per la giornata di oggi, sabato 12 settembre, è in vigore un’allerta di livello giallo su tutta la Calabria a causa, appunto, di violenti temporali che potranno scaturire in locali nubifragi.