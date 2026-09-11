La lunga fase calda che ha mantenuto le temperature perennemente al di sopra delle medie stagionali sta ormai per terminare. Aria più fresca di matrice atlantica raggiungerà la Calabria a partire dalla nottata di venerdì apportando un netto calo delle temperature che inizierà già dalla giornata di sabato 12 settembre.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti infatti, a partire dal weekend sono previste temperature di circa 14-15°C alla quota di 1500m e cioè perfettamente in linea con il periodo, e ciò vorrà dire che su coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 25-27°C. Il calo termico sarà sostanzioso e di circa 6-8°C, passando dai 33-35°C con punte anche più elevate a circa 25-27°C con valori prettamente della prima decade di settembre.

Possibili intensi temporali sabato

Ecco però che insieme all’aria fresca atlantica si aggiungerà una perturbazione localmente intensa. In queste ore e nella giornata di ieri tale perturbazione ha apportato violenti temporali al nord Italia e lungo le aree tirreniche centrali grazie alla formazione di intensi nuclei temporaleschi a MCS che hanno interessato l’area. La perturbazione scenderà di latitudine nelle prossime ore e a partire dalla nottata di oggi e la prima parte della giornata di Sabato: in tale frangente sono previsti violenti temporali soprattutto lungo le aree tirreniche della Calabria e in particolare su Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino e relative aree interne con possibilità di intense scariche elettriche e forti precipitazioni.

Tali fenomeni però potranno sconfinare anche verso le aree Joniche e in particolare su quelle del Catanzarese e del Reggino dove anche qui non sono da escludere locali temporali

Sottolineiamo che comunque la perturbazione sarà molto veloce ma le elevate temperature marine e il caldo attualmente presente faranno da miccia ai possibili fenomeni intensi appena l’aria fresca irromperà sulla Calabria.