Corona cita apertamente Silvio Berlusconi e trasforma Falsissimo nella sua piattaforma politica. Il nome non sarà «Prima i Giovani». E una rilevazione realizzata nei mesi scorsi attribuiva a un suo eventuale partito un potenziale dell’11%.

Fabrizio Corona scende in politica. E naturalmente lo fa a modo suo. Niente conferenza stampa, niente palco di partito, niente intervista televisiva. L’annuncio dovrebbe arrivare questa sera alle 21 durante la nuova puntata di Falsissimo, il format con cui negli ultimi mesi ha messo a ferro e fuoco il mondo dello spettacolo italiano.

Questa volta, però, Corona punta direttamente alla politica.

L’ex re dei paparazzi presenterà il suo progetto politico e lo farà dopo aver disseminato indizi piuttosto espliciti sui social. Il più clamoroso è un video nel quale ripropone la celebre discesa in campo di Silvio Berlusconi, quasi a voler rivendicare una filiazione comunicativa dal Cavaliere.

E c’è già un primo dato destinato a far discutere: secondo un sondaggio realizzato nei mesi scorsi dall’Osservatorio Delphi, un ipotetico partito guidato da Corona avrebbe potuto raccogliere l’11% dei consensi.

Corona come Berlusconi: la nuova «discesa in campo»

L’operazione comunicativa non sembra casuale. Nel 1994 Berlusconi entrò nelle case degli italiani attraverso una videocassetta distribuita alle televisioni. Corona prova oggi a fare qualcosa di concettualmente simile utilizzando gli strumenti del 2026: YouTube, Instagram e milioni di visualizzazioni.

Nessun intermediario e nessun giornalista a porre domande. Corona parla direttamente al suo pubblico, esattamente come ha fatto attraverso Falsissimo durante le sue campagne contro alcuni dei personaggi più potenti della televisione italiana.

Il video nel quale interpreta Berlusconi sembra dunque molto più di una semplice parodia. È la dichiarazione del modello scelto per il lancio della nuova avventura.

Un dettaglio è già stato chiarito: il partito non dovrebbe chiamarsi «Prima i Giovani», nome circolato dopo che un logo con quella scritta era stato intravisto sulla scrivania di Corona. Si sarebbe trattato soltanto di una delle prove realizzate in vista del progetto.

Il sondaggio choc: un partito di Corona all’11%

Poi c’è il numero che rischia di trasformare una provocazione in qualcosa che i partiti potrebbero essere costretti almeno a osservare: 11%.

È il risultato attribuito a un eventuale partito di Corona da una rilevazione dell’Osservatorio Delphi realizzata in collaborazione con Piave Digital Agency e commissionata lo scorso febbraio.

Il dato va letto con prudenza: riguardava un’ipotesi sottoposta agli intervistati quando il partito ancora non esisteva e non rappresenta quindi una previsione elettorale sulla formazione che Corona annuncerà questa sera.

Ma l’11% resta una cifra impressionante. Se anche soltanto una parte di quel potenziale riuscisse a trasformarsi in consenso reale, Corona smetterebbe immediatamente di essere una semplice curiosità mediatica per diventare una variabile politica.

Da Signorini e Belen alla guerra con i Berlusconi

Anche le battaglie condotte negli ultimi mesi attraverso Falsissimo assumono, alla luce dell’annuncio, una prospettiva diversa.

Corona ha costruito un pubblico enorme partendo dal gossip, colpendo personaggi come Alfonso Signorini e Belen Rodriguez e scontrandosi frontalmente con il sistema televisivo.

Il bersaglio politico della sua narrazione sembrano però essere soprattutto Pier Silvio e Marina Berlusconi, indicati come i potenti contro i quali combattere. Una contrapposizione che ricorda proprio uno degli elementi fondamentali della comunicazione politica di Silvio Berlusconi: individuare un avversario facilmente riconoscibile attorno al quale compattare il proprio pubblico.

Corona sostiene da tempo di essere vittima di tentativi di censura attraverso richieste di risarcimento, azioni giudiziarie e rimozioni dei suoi contenuti. Dall’altra parte ci sono procedimenti e controversie giudiziarie nelle quali saranno i tribunali a stabilire diritti e responsabilità.

Adesso quella battaglia potrebbe diventare parte integrante della sua proposta politica.

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