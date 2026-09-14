Immigrazione irregolare, droga e prostituzione legalizzate, stop all’intelligenza artificiale che sostituisce i lavoratori, over 50, giovani, sanità e tasse. Poi l’affondo contro l’esecutivo: «Dio, patria e famiglia? Ha tradito tutto». E nasce King TV, la piattaforma che dovrà rendere Corona indipendente dalle Big Tech

Alla fine Fabrizio Corona lo ha fatto davvero. Dopo settimane di indiscrezioni, provocazioni, loghi comparsi sulla sua scrivania e un video costruito come una personale riedizione della celebre discesa in campo di Silvio Berlusconi, l’ex re dei paparazzi ha annunciato ufficialmente la nascita del suo movimento politico. Si chiama “Per la Verità” e, almeno nelle intenzioni del fondatore, non vuole essere una trovata pubblicitaria destinata a esaurirsi con la prossima puntata di Falsissimo.

«Non è uno scherzo grottesco, ma è pura realtà», scandisce Corona.

E questa volta non si limita ad annunciare un simbolo o a promettere una futura candidatura. In oltre venti minuti mette insieme una sorta di manifesto politico ancora disordinato, volutamente provocatorio e condito dal consueto linguaggio senza filtri. Dentro c’è praticamente tutto: l’attacco al governo Meloni e ai partiti tradizionali, la guerra alle Big Tech, l’immigrazione, la legalizzazione delle droghe e della prostituzione, la sanità, la scuola, i giovani, gli over 50, le tasse, l’intelligenza artificiale, la Rai, le Ztl e persino un nuovo modello di città.

Corona definisce la sua creatura «un movimento liberale antisistema che pone al centro la libertà dell’individuo stesso». Poi avverte il Palazzo che, questa volta, intende misurarsi davvero con i voti: «Vediamo i sondaggi tra uno o due giorni a quanto mi danno, perché se mi danno oltre il tre sono cazzi amari per tutti».

«Io sono il nuovo Berlusconi»: la discesa in campo di Fabrizio Corona

Il riferimento a Silvio Berlusconi, evocato già nei giorni precedenti attraverso i social, diventa esplicito durante la puntata.

Corona parte da un ragionamento molto semplice: Berlusconi si presentò agli italiani come l’imprenditore che, dopo aver dimostrato di saper costruire e governare le proprie aziende, avrebbe applicato quelle capacità allo Stato. Continua a leggere su LaCityMag.