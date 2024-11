Da semplice operatore di base addetto alle vendite, a supervisore dei ristoranti McDonald’s franchising del Sud Italia e oggi imprenditore di successo titolare di tre fast food dello storico marchio americano. È il percorso di crescita di Sergio Scidá, titolare dei punti vendita di Gioia Tauro, Siderno e Vibo Valentia dell’azienda multinazionale. Una storia di chi ce l’ha fatta, con impegno e dedizione. McDonald’s è diffuso in tutto il mondo, è presente in Italia da 38 anni, conta più di 700 ristoranti, per un totale di 35.000 dipendenti che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti.

«La mia storia in McDonald's inizia per caso, all’età di 20 anni mi trovavo in Toscana per studio, dove c'erano i miei fratelli. Io arrivavo da Vazzano, un paesino in provincia di Vibo Valentina – racconta Sergio Scidá -. Per avere una mia autonomia economica, nel ‘96 sono entrato in McDonald’s come addetto alla vendita, a Firenze centro. Mi piaceva molto come lavoro e anche chi era sopra di me apprezzava il mio impegno. McDonald's è una multinazionale, ma è un’azienda fondata sulle persone, che hanno l’opportunità di crescere. Mi caratterizzava la puntualità, la precisione e l'applicazione scrupolosa delle procedure aziendali. Da lì mi hanno proposto di avanzare di ruolo come manager, i quali coordinano delle squadre all'interno del ristorante, così mi sono trasferito a Roma per un corso di formazione. Dopo aver ottenuto la qualifica sono tornato a Firenze a svolgere questa mansione. Poco dopo, a 22 anni mi è stata data l'opportunità di diventare direttore. Ho intrapreso questo percorso di direttore per circa cinque anni e da lì ho iniziato a fare supervisore di più ristoranti».



