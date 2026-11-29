Prende forma Slow Village, il progetto finanziato dalla Regione che punta sull’ospitalità diffusa, sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare e sul coinvolgimento delle comunità locali per generare nuove opportunità economiche e abitative

Trasformare il patrimonio materiale e immateriale dei borghi calabresi in una risorsa economica capace di generare lavoro, sostenere i servizi e attrarre nuovi residenti: questa la sfida di Slow Village – Living in Calabria. Un progetto di sviluppo territoriale coinvolge 17 Comuni distribuiti in sette aree della regione e affronta una delle questioni più urgenti per il futuro della Calabria: lo spopolamento.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di tre aziende: Vita Calabra Tours di Danilo Verta, Protur Media di Christian Zuin e Visit Mediterraneo di Vincenzo Scordo. È risultata terza nella graduatoria di dieci progetti finanziati tramite l’avviso pubblico «Reti di prodotto» della Regione Calabria, utilizzando le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Il progetto si basa su una riflessione sulle criticità che caratterizzano ancora oggi l’offerta turistica regionale. Questa è spesso limitata a iniziative isolate che non riescono a diventare un prodotto strutturato e commercializzabile. «Nei borghi vedo una grande voglia di fare – spiega Christian Zuin, cofondatore della rete –. Spesso si parte da un video o un evento e poi si scopre che manca il sistema per unire il lavoro. Chiamo questa situazione Asistemia Turistica. Per affrontarla, bisogna vedere il territorio nel suo complesso e lavorare anche sulla formazione degli operatori».

L’obiettivo è creare un’offerta che integri soggiorni in seconde case, bed and breakfast e agriturismi con esperienze legate alle produzioni locali, all’artigianato, alla gastronomia e alle attività all’aperto. Si vuole coinvolgere direttamente le comunità e attrarre principalmente i mercati del Nord America, dell’Europa e dell’Oceania. «Con Slow Village vogliamo costruire microsistemi, borgo per borgo. Ognuno deve avere un prodotto turistico, standard condivisi e una governance che stabilisca chi fa cosa».

La prospettiva più ambiziosa è la relocation. Ciò significa che un soggiorno turistico può trasformarsi nella scelta di trasferirsi, temporaneamente o definitivamente, in uno dei borghi calabresi. Si guarda ai nomadi digitali, ai pensionati stranieri, ai professionisti e a chi, dopo essere emigrato, desidera tornare nella propria terra. Una sfida capace di intrecciarsi inevitabilmente con la questione dei servizi e della sostenibilità economica dei piccoli centri. «Prima di tutto, deve esserci una comunità che desidera il ripopolamento e che si impegna per rendere possibile questa realtà – sottolinea Zuin –. I flussi turistici possono creare legami con il borgo e dare più lavoro alle attività. Penso anche alle risorse che la tassa di soggiorno, dove è prevista, può portare ai Comuni. Un’economia più attiva può aiutare a sostenere più servizi e far diventare il borgo un luogo in cui scegliere di vivere».

È fondamentale coinvolgere i residenti nella definizione delle strategie di sviluppo, tenendo conto delle resistenze che possono accompagnare processi simili. «A volte, la preoccupazione per lo spopolamento si unisce alla difficoltà di aprirsi a persone e proposte nuove. Voglio affrontare questo confronto con rispetto, ascoltando chi ha scelto di vivere qui».

Ad aderire al progetto ci sono i Comuni di Tropea, Gerace, Cariati, Oriolo, Altomonte, Morano Calabro, Diamante, Lungro, Spilinga, San Giovanni in Fiore, Rombiolo, Santa Severina, Crucoli, San Nicola dell’Alto, Montalto Uffugo, Ionadi e Paterno Calabro. Nei prossimi 18 mesi si prevede la creazione di una piattaforma digitale per la prenotazione dei soggiorni, attività di formazione per gli operatori, iniziative durante la bassa stagione e un festival dedicato. La vera sfida, tuttavia, sarà garantire la continuità del progetto oltre la durata del finanziamento pubblico. In questa direzione si sta già costituendo un’associazione di promozione sociale.

L’efficacia dell’iniziativa, secondo le intenzioni dei promotori, sarà misurata anche in base alle ricadute sulle attività commerciali, al recupero del patrimonio immobiliare e all’andamento demografico dei Comuni coinvolti. Il successo di un progetto che mira a contrastare lo spopolamento dovrà essere valutato anche sulla capacità di restituire ai borghi calabresi una prospettiva di vita oltre la stagione turistica.