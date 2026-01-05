Importante riconoscimento internazionale per il cosentino, nominato al vertice del Wfp. Dal 2005 lavora per l’Agenzia delle Nazioni Unita che assiste oltre 100 milioni di persone e ha vinto il Nobel per la Pace nel 2020

Il calabrese Marco Cavalcante è stato nominato direttore della Divisione Programmi del Programma alimentare mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (WFP). Cavalcante, nato a Cosenza, sposato e padre di tre figlie, lavora per l'Agenzia Onu dal 2005, ricoprendo diverse posizioni in Uganda, Sud Sudan, Nepal, Afghanistan, Sudan, Malawi ed Etiopia. Attualmente è direttore per la Coordinazione strategica per il WFP, basato nel Quartier Generale di Roma.

L’Agenzia Onu World Food Programme (WFP) è la più grande organizzazione umanitaria al mondo impegnata a salvare vite nelle emergenze e la cui assistenza alimentare vuole costruire un percorso di pace, stabilità e prosperità per quanti si stanno riprendendo da conflitti, disastri e dall’impatto del cambiamento climatico. Grazie alla passione, all’impegno e alla professionalità di circa 20.000 membri dello staff nel mondo, il WFP assiste oltre 100 milioni di persone in 120 paesi e territori.

Nei contesti di conflitto, il WFP porta soccorsi alle popolazioni usando l’assistenza alimentare per costruire un percorso di pace e stabilità. Per questo, nel 2020 il WFP ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.