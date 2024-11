Nuova rete ospedaliera, le rivendicazioni dei territori. È questo il titolo della nuova puntata di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito, in onda a partire dalle 13 su LaC. In collegamento il deputato di Alternativa Francesco Sapia, Enrico Tricanico (Comitato ospedale Valle dell'Esaro) e Maria Rosaria Franzè, coordinatrice movimento Serra al centro. In studio il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo.

Dopo il consueto appuntamento del tg delle 14, torna alle 14.30 Dopo la notizia con il direttore Pier Paolo Cambareri. Mare pulito, la Calabria verso la prova dei fatti il tema della puntata. Ospite in studio Marina Betrò (associazione Mare pulito – Bruno Giordano).