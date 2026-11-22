La ricorrenza del venticinquesimo anno dal rinvenimento della Domus religionis Florense di Fiore Vetere[1] costituisce un’opportunità per tracciare le coordinate di una scoperta singolare, essendo l’edificio la prima fondazione religiosa dell’abate Gioacchino in Sila e, contestualmente, l’ultima istituzione religiosa dell’evo normanno, dotata dal re Tancredi di privilegi concessi all’abate di Fiore tra la fine del 1190 e gli inizi del 1191.

Il rinvenimento del singolare edificio religioso è scaturito da una stimolante conversazione avuta con il sig. Luigi Biafora, già proprietario del fondo Jure Vetere, nel marzo 1997, al quale premeva riferirmi dell’esistenza di un muro affiorante a filo di terra, posto in sommità di un colle del suo fondo, dominante la confluenza del torrente Pino Bucato nel fiume Arvo. Tale notizia stimolò la mia curiosità, spingendomi a eseguire un sopralluogo, dal quale scaturì l’interesse ad approfondire la ricerca sulle fonti documentarie e sul campo.

Dopo una settimana, segnalai l’esistenza dell’interessante avanzo murario, lungo circa 30 metri, all’ing. Attilio Maurano, dirigente della Soprintendenza ai Beni Culturali di Cosenza, da cui dipendevo, e anche al prof. Salvatorino Oliverio, all’epoca presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti (C.I.S.G.). A distanza di pochi giorni, il prof. Oliverio mi fece incontrare con il prof. Cosimo Damiano Fonseca, all’epoca Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata, nonché direttore del comitato scientifico del C.I.S.G., il quale, accogliendo le ipotesi formulategli, promosse una prima ricognizione archeologica sull’area, inviando una squadra di tecnici del CNR di Potenza nell’ultima settimana di maggio, dalla quale scaturì l’opportunità di eseguire una ricognizione aerea.

Nell’autunno 1998, dopo l’interpretazione della fotografia aerea, i tecnici formalizzarono al Magnifico Rettore le loro perplessità riguardo all’esistenza di corpi di fabbrica nel sottosuolo del colle di Jure Vetere e così la ricerca si arrestò.

Nel settembre 1999, nel corso di una comunicazione scientifica esposta al 5° Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, proiettai l’immagine di quel muro affiorante, sostenendo che quegli avanzi facessero parte dei ruderi del proto-monastero di Fiore[2]. L’affermazione riaccese l’interesse degli studiosi sul sito di Jure Vetere e il prof. Fonseca promosse una seconda campagna di indagini, che affidò alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera (S.S.B.A. di Matera).

Dopo le ricognizioni eseguite nel primo giorno di lavoro, anche gli specialisti intervenuti esternarono molte perplessità sull’esistenza di strutture interrate nell’area. Pertanto, la sera del 2 ottobre 2001 si tenne una riunione tra gli addetti ai lavori, nel corso della quale chiesi e ottenni dal prof. Oliverio il beneplacito a contattare il dott. Federico Cimino di Napoli, titolare di una ditta specializzata nell’esecuzione di indagini geofisiche a bassa profondità, per acquisire la disponibilità a eseguire prospezioni georadar nell’area contigua al muro, al fine di acquisire dati concreti riguardo alla reale composizione del sottosuolo di quell’ambito e giungere a decisioni definitive.

Nei giorni a seguire realizzammo una quadrettatura disposta secondo la direzione del muro, per imbrigliare l’esplorazione con il georadar in uno schema predeterminato. Accadde così che, il 4 ottobre, via via che si procedeva, il georadar registrava e restituiva una gran quantità di segnali positivi, comprovanti l’esistenza di una serie di muri e crolli interrati afferenti a un edificio cruciforme.

Al termine della ricognizione di superficie, la d.ssa Gioia Bertelli esternò apertamente ai presenti il proprio apprezzamento per i chiari e importanti esiti conseguiti con le prospezioni georadar, complimentandosi per la perseveranza e la reiterata insistenza da me esercitata nei confronti dei professori Fonseca e Oliverio, patrocinatori della ricerca.

A luglio 2002 fu avviata la campagna di scavo archeologico, coordinata dalla d.ssa Francesca Sogliano e dal dott. Dimitri Roubis, della S.S.B.A. di Matera, con mezzi forniti dal C.I.S.G., operai messi a disposizione dal Comune di San Giovanni in Fiore (sindaco dott. Riccardo Succurro) e sotto l’alta e indifferibile sorveglianza istituzionale affidatami dal Soprintendente. Alla fine di luglio emerse, con grande soddisfazione, l’atipico impianto della prima fondazione florense.

I rilievi e le immagini degli avanzi rinvenuti a Fiore Vetere evidenziano una Domus compatta e isolata, conformata da una planimetria alterata dalla presenza di un’abside semicircolare, posizionata al culmine dell’aula centrale, impiantata tra il 1213 e il 1215 dall’abate Matteo, successore dell’abate Gioacchino da aprile 1202, quando cercò di ricostruire l’edificio distrutto da un incendio, modificandone il primordiale assetto distributivo.

L’impianto delle mura più antiche delinea invece un edificio composto da un’aula centrale, desinente in un’abside quadrangolare, affiancata ai lati da due strette aule di diversa lunghezza, culminanti in due distinti catini absidali semicircolari.

L’edificio è disposto in sommità di un colle emergente nella parte bassa della valle, solcata e fecondata da una sufficiente rete irrigua e circuita in sommità da un contesto boscoso montano. Sull’area circostante non sono stati rinvenuti avanzi di mura di cinta o di altri edifici contigui; ciò appalesa l’assenza di spazi chiusi esclusivi, tipo Hortus conclusus, chiostri o clausure.

Per la contiguità con l’antico tratturo e per i diversi ingressi che si aprono sulle mura esterne, la Domus rimarca i caratteri di un edificio ecclesiale fruibile liberamente da chiunque, tanto dai congregati quanto dalle genti in transito, che intendono compartecipare alla costruzione di una congregazione di cristiani praticanti, operativi tutti insieme e l’un per l’altro, professando l’autentica opera indicata da Gesù Cristo e messa in pratica dagli apostoli.

La Domus costituiva, pertanto, il caposaldo dell’insediamento religioso, conformato da gruppi di baracche residenziali e/o officinali, sparse convenientemente nella valle, in cui convivevano vicendevolmente monaci, chierici e laici di ogni genere o strato sociale.

Allo stesso tempo, il fabbricato conformava il “centro direzionale” della comunità religiosa, con l’aula centrale usata per i raduni, la catechesi e le celebrazioni e gli ambienti laterali destinati ad abitazione dei dodici discepoli prescelti, responsabili della formazione dei confratelli conviventi, e dell’abate, il padre spirituale della congregazione.

Il tipo architettonico rinvenuto a Fiore Vetere denota i caratteri assegnati nella Dispositio (Tav. XII del Liber Figurarum) alla Domus dell’oratorio della Colomba, il principale tra i sette conformanti lo schema del feudo religioso denominato Monasterium, i cui presidi erano destinati a sorgere a debita distanza l’uno dagli altri in altrettanti oratori, da intendere come ambiti territoriali separati e distinti.

È evidente che la Domus mater di Fiore[3] non è riconducibile ad alcuno schema abbaziale di stampo monastico latino, non possedendo alcuna affinità con i modelli distributivi e spaziali conventuali fin lì prodotti. L’edificio propone invece delle similitudini con quelle chiese rurali italogreche, capisaldi di fondi rustici governati da religiosi (monaci, chierici, diaconi), ancorché amministrati e coltivati congiuntamente con i conviventi laici, raccolti in una comunità religiosa che condivideva nella quotidianità studio, preghiere, fatiche e vita.

Il progetto religioso perseguito dall’abate Gioacchino tra il 1189 e il 1202, abbracciato dai congregati, ambiva alla costruzione di una società cristiana praticante, basata sulla messa in pratica dei Vangeli nel quotidiano, per come esemplificata dalla Chiesa apostolico-Giovannea delle origini.

La proposta costituiva la via d’uscita dai “recinti chiusi” della società feudale del tempo, modulata con le artificiose regole imposte dai “vari Domini regni”. Il ritorno alle pratiche della Chiesa apostolica delle origini costituiva altresì l’alternativa alle forme di cristianità individuale, ancorché a quelle vissute in comunità chiuse, circoscritte, isolate e disinteressate dagli accadimenti nel mondo reale.

La vita in comunione annunciata dalla Bibbia era intesa dall’abate Gioacchino come una fase di preparazione di un’età nuova per i cristiani praticanti, quale tempo di riconciliazione, prima dell’apertura dei tempi finali e dell’avvio della restaurazione divina, inesorabile traguardo di ognuno, dell’umanità e del mondo.

Salvare dalla distruzione quanto resta a Fiore Vetere della primordiale fondazione florense, testimone eloquente del singolare progetto concepito dall’abate Gioacchino da Fiore, è un dovere della proprietà, chiamata a garantirne la protezione e la fruizione, e anche dello Stato, a cui spetta la tutela del bene vincolato.

[1] P. Lopetrone, La localizzazione del proto monastero di Fiore, in Florensia n. 16/17, Dedalo, 2003, pp. 251-256.

[2] P. Lopetrone, La Cripta dell’arcicenobio florense, in Florensia n. XIII-XIV, Dedalo, 2001, pp. 203-258.

[3] P. Lopetrone, La Domus che dicitur mater omnia, Genesi architettonica del proto tempio florense, in Jure Vetere, Rubbettino, 2006, pp. 295-331.