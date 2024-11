Dall’1 al 4 ottobre Davide Fiz di Smart Walking camminerà sul Cammino Kalabria coast to coast. Partirà a piedi da Soverato e farà tappa a Petrizzi, San Vito sullo Ionio e Monterosso Calabro, prima di giungere nella pittoresca Pizzo. Dalle bianche spiagge ioniche della Costa degli Aranci, arriverà sulle dorate spiagge tirreniche della Costa degli Dei.

Il Cammino Kalabria Coast to Coast è un percorso naturalistico di 55 km, da assaporare a passo lento tra distese di ulivi secolari, filari di vite, campi di grano e fichi d’india, boschi di castagni e faggi secolari, pittoresche pietre granitiche modellate dal tempo e la magnifica oasi naturalistica del lago Angitola. Ma è soprattutto un viaggio emozionale e sensoriale all’interno di una Calabria

lontana dalle consuete rotte turistiche, alla scoperta di quegli antichi sapori e valori che sono le radici di questa meravigliosa terra, ricca di storia e cultura millenaria e dove il tempo sembra essersi fermato.

Davide Fiz, 46 anni, commercial sales freelance, è l’ideatore del progetto Smart Walking che lo ha visto nel 2022 impegnato a percorrere 20 cammini in tutte le 20 regioni italiane, dividendo le sue giornate tra trekking e lavoro nei borghi attraversati dai cammini. Coniugare passioni e lavoro è possibile, ripensando il proprio stile di vita anche grazie all’uso della tecnologia e visitare luoghi fuori dagli itinerari comuni, scoprendo piccoli borghi dove il valore sta nel senso di comunità, nella qualità del tempo, nella profondità delle relazioni. Fine ultimo del progetto – che ha avuto il patrocinio di Enea, Uncem e Aitr – è lavorare e nello

stesso tempo scoprire e raccontare l’Italia attraverso la natura sempre diversa, i borghi, i sentieri minori, viaggiando con lentezza e incontrando persone.

Davide programma la giornata tipo alzandosi presto per sfruttare luce e temperature più fresche per camminare, organizza tappe da non oltre 5 ore di trekking, che gli permettano di giungere alla sua destinazione dopo circa 20 km di camminata, giusto in orario per il pranzo, una doccia e per potersi mettere a lavorare nel primo pomeriggio. Prenota sempre in anticipo i posti in cui dormire, tutti

dotati di connessione wi-fi.

Partito il 9 marzo 2022 da Bari, Davide ha camminato in tutte e 20 le regioni italiane percorrendo il Cammino Materano, il Cammino del Salento, il Cammino del Negro, il Cammino degli Aurunci, il Cammino di San Pietro Eremita, il Cammino Con le Ali ai Piedi, l’Alta Via dei Monti liguri, il Cammino dei Ribelli, il Cammino dei Mille, il Cammino di Etruria, la Via di Linari, il Cammino Balteo, la Romea Strata, la Via Valeriana, il Cammino Fogazzaro – Roi, il Cammino Minerario di Santa Barbara, il Cammino di San Vili, la Via di Francesco, il Cammino dei Cappuccini e il Cammino di San Francesco di Paola.

Il 9 marzo 2023 è partita la seconda edizione: Smart Walking coast to coast: cammini che attraversano - cammini che uniscono e Davide ha percorso la Rotta dei Due Mari, il Cammino di San Nilo, la Via Francigena del Sud, la Via Micaelica, il Cammino di Oropa, la Via della Lana e della Seta, il Cammino di San Jacopo, la Via dell’Essenza, la Via degli Dei, la Via Francigena in Svizzera e il Cammino dei Tre Villaggi.

Davide arriverà in Calabria con FlixBus, che ha voluto supportare il progetto in nome dell’attenzione per le località considerate minori e dell’impegno a supportare l’affermazione di forme di viaggio nuove, slegate dal mezzo privato e improntate alla valorizzazione di territori meno battuti. In Calabria, la società opera collegamenti con oltre 50 fermate, l’80% delle quali in località con meno di 20.000 abitanti e spesso situate in aree poco collegate della regione, come quelle della Sila e del Pollino.