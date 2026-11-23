Il 25 e 26 novembre un convegno all’Unical rilegge lo scrittore calabrese oltre l’immagine di cantore del mondo agropastorale. Studiosi, scrittori e artisti a confronto per riscoprire un intellettuale inquieto, sospeso tra radici, appartenenza e modernità

Il passo strascicato sulle pietre consumate di un paese d’Aspromonte, il vento che scava i calanchi prima ancora di arrivare alle case, e dall’altra parte il rumore di una macchina da scrivere o di un tram che attraversa una capitale europea. È dentro questa faglia che Corrado Alvaro ha giocato tutta la sua partita, senza mai chiedere sconti né alla terra da cui veniva né al mondo che osservava. Settant’anni dopo la sua morte, l’Università della Calabria gli dedica il convegno «Le antropologie di Corrado Alvaro. Scrivere da dentro, scrivere da lontano», in programma il 25 e 26 novembre, promosso dal Centro Demoetnoantropologico «R. e L.M. Lombardi Satriani» del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con il patrocinio della Regione Calabria.

Una ricorrenza che rischia sempre il solito copione cerimoniale, fatto di corone d’alloro verbali e citazioni imbalsamate, ma che qui prova a spostare l’asse: rimettere al centro il personaggio Alvaro, nella sua ruvidità di uomo esposto, inquieto, scomodo. Il punto, come spesso accade quando si parla di Sud, è la gabbia interpretativa. Per decenni, una certa pigrizia critica ha ridotto Alvaro a cantore del mondo agropastorale, a cronista struggente di miserie antiche e riti arcaici, come se il suo sguardo non reggesse altro che l’orizzonte stretto della provincia. Una scorciatoia comoda, utile a chi preferisce immaginare la Calabria come un museo a cielo aperto piuttosto che come un laboratorio di tensioni reali.

Ma Alvaro non è mai stato un autore da cartolina. Era un intellettuale di frontiera, uno che ha attraversato generi e mestieri come narratore, saggista, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista, tenendo insieme l’orecchio teso sulle voci del margine e lo sguardo puntato sulle crepe della modernità europea. Scrivere da dentro significa conoscere il peso della parola non detta, la fatica dei corpi, la memoria che resiste sotto la cenere. Scrivere da lontano significa misurare quelle stesse radici con il metro freddo della storia, del potere, delle masse, della distanza. È in questa tensione, irrisolta e feconda, che nasce la sua antropologia, ben prima che l’etichetta diventasse moda accademica.

Quello che emerge dal programma dell’evento è il tentativo di far dialogare sguardi diversi senza appiattirli. Sulle carte del convegno si incrociano voci della critica e della ricerca, da Giulio Ferroni a Massimo Onofri, da Vito Teti a Pasquale Tuscano, Mario Sechi, Fulvio Librandi, Francesca Tuscano, Franco Baldasso, Annarosa Macrì, Filippo La Porta, insieme a scrittori e autori che il campo della parola e dell’immagine lo praticano in prima persona, come Angela Bubba, Domenico Dara, Demetrio Paolin, Olimpio Talarico e Michelangelo Frammartino. Non una sfilata di cattedre, dunque, ma un confronto tra chi legge i testi e chi prova a misurarsi con la materia viva del racconto e del cinema. E la sera del 25, al TAU dell’Unical, arriva anche Ascanio Celestini con «Un pugno chiuso. Frammenti di un discorso inquieto», scritto appositamente con le musiche di Ettore Castagna. Si tratta di un innesto scenico che riporta l’inquietudine alvariana sulla voce, sul corpo, sul ritmo del discorso civile.

C’è un altro passaggio che conta, perché separa l’evento d’occasione da un lavoro che lascia traccia. È il cantiere editoriale collegato, promosso con Rubbettino. Ripubblicare «Belmoro», il romanzo rimasto incompiuto, a cura di Francesca Tuscano con introduzione di Guido Vetere, rimettere in circolo «La Calabria. Libro sussidiario di cultura regionale», curato da Fulvio Librandi, portare alla luce «Il mio Alvaro» di Domenico Lico, curato da Vito Teti, Francesca Tuscano e Salvatore Giuseppe Di Spena, fino agli atti curati dal Comitato scientifico. Significa guardare non solo all’autore consacrato, ma ai frammenti, ai cantieri aperti, alle scritture di servizio e di passione che mostrano un uomo alle prese con il proprio tempo.

L’uomo Alvaro, appunto. Non il monumento da esibire nelle ricorrenze, ma un osservatore acuto e partecipe che ha pagato il prezzo della lucidità, spesso sospeso tra appartenenza e spaesamento, incapace di accomodarsi nelle liturgie rassicuranti. In un’epoca in cui il dibattito pubblico si consuma in fretta tra slogan urlati e facili assoluzioni, rileggere un intellettuale che ha interrogato il legame tra radici e modernità non è un esercizio nostalgico. È un test di tenuta.

Resta da capire se saremo capaci di ascoltare davvero quella lezione senza addomesticarla. Perché il rischio, settant’anni dopo, non è dimenticare Corrado Alvaro, ma farlo diventare innocuo.

*Gianfranco Donadio, Documentarista