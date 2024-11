Non abbiamo bisogno di grandi "poteri" per rendere felice il prossimo: la solidarietà, intesa come attenzione nei confronti del prossimo, la comprensione, la gentilezza e l'amore fanno la differenza.

Il Natale è la festa più bella dell'anno: è una festa d’amore e l’amore è il motore della vita.

LaC ha deciso così di raccontare questa ricorrenza partendo da un messaggio profondo e carico d'amore, per ricordare a tutti che "dentro ognuno di noi è racchiusa tutta la magia del Natale".

Ecco allora che nella suggestiva cittadina di Paola, tra addobbi colorati e luminarie originali, si riaccende il vero senso del Natale.

Gli auguri del network LaC

Una famiglia con tre figlie, passeggia per le vie del paese illuminate a festa. Giunti a Piazza del Popolo, varcano la maestosa Porta di San Francesco, che segna l'ingresso principale al centro storico. Ai piedi dell'antica Torre dell'Orologio, la famiglia si sofferma a guardare un incantevole presepe. Chicca, la bambina più piccola, protagonista dello spot, ha con sé due giochini: una bambola e una decorazione in velluto rossa a forma di cuore. Nota a pochi passi da lei un uomo dall'aria stanca e pensierosa, con il volto rivolto verso terra. Decide di avvicinarsi, china la testa su un lato in cerca del suo sguardo. L'uomo, dalla folta e lunga barba bianca, alza lo sguardo e incrocia quello della giovane. La bambina gli sorride, decide di donargli la sua piccola decorazione a forma di cuore. L'uomo le sorride rapito da quel gesto gentile e attento che ha alleggerito il suo umore. Con un cambio scena, lo spot prosegue in una stanza particolarmente addobbata e vistosa, svelando la vera identità di quell'uomo incontrato nelle vicinanze del presepe: un'estasiante Babbo Natale interpretato da Domenico Cannizzaro, personaggio cruciale dello spot.

Uno spot in onda sui canali del Network e visibile anche sulle pagine social, realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Paola, guidata dal sindaco Giovanni Politano: «Dopo gli anni di restrizioni appena trascorsi è necessario diffondere un messaggio di speranza, di coesione e di unità».