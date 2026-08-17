La seconda edizione del magazine trimestrale Destination Calabria è stata presentata nei giorni scorsi al Castello di Caccuri, nell’ambito dell’omonimo premio. Una location d’eccezione per lanciare una rivista che punta sempre più in alto: farsi conoscere e apprezzare ben oltre i confini regionali.

Alla presentazione erano presenti il direttore responsabile Domenico Marasco, il giornalista e curatore dei contenuti del magazine Ugo Floro e il presidente della Discovery Italy Foundation, Roberto Gallo.

Prima di Gallo è intervenuto Domenico Marasco che ha annunciato per il futuro novità cross-mediali rispetto a Destination Calabria. Il direttore si è detto anche molto soddisfatto della diffusione del prodotto in varie parti del mondo, segno che la mission editoriale sta già dando i suoi frutti.

L’evento è stato l’occasione per illustrare i contenuti del nuovo numero. Un magazine che sta già facendo parlare di sé soprattutto fuori dalla Calabria grazie a un obiettivo preciso: portare alla conoscenza dei popoli europei e delle altre parti del mondo le bellezze nascoste della nostra terra.

"Destination Calabria conferma la sua vocazione a farsi portatore di valori ed esperienze che devono inorgoglirci" ha dichiarato Roberto Gallo, che ha espresso grande soddisfazione anche per la ricchezza di contenuti della nuova edizione.

Un progetto nato per raccontare un’altra Calabria: non solo mare, ma borghi, cultura, tradizioni, paesaggi e storie che meritano palcoscenici internazionali. E il Castello di Caccuri, con la sua storia millenaria, è apparso il palcoscenico ideale per ribadirlo.

Con questa seconda uscita trimestrale, Destination Calabria si candida a diventare un punto di riferimento per chi vuole scoprire e far scoprire la regione con uno sguardo rivolto all’Europa e al mondo.