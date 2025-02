La città di Diamante ha ricordato, per il secondo anno consecutivo, la figura del professor Ciro Cosenza.

La città di Diamante ha ricordato, per il secondo anno consecutivo, il professore Ciro Cosenza, storico, uomo di cultura e soprattutto di sport, scomparso nel settembre del 2020. La cerimonia si è aperta nella sala consiliare Ernesto Caselli e ha visto lo scambio di targhe tra i famigliari dell’uomo, le autorità locali e i dirigenti sportivi della Figc - Lega Nazionale Dilettanti. A moderare l’evento è stata la giornalista Alessia Antonucci. «Per mio padre lo sport era veicolo di valori di lealtà – ha detto il figlio, il giudice Alfredo Cosenza -, il miglior modo possibile per far crescere e maturare i giovani nella cultura del rispetto dell'altro e del confronto leale. Ha dedicato tuta la sua vita di giovani, studiando, facendo il professore di Storia e Filosofia per tanti anni. Era convinto che i giovani sono la nostra risorsa più importante».

Un’ondata di affetto

Ciro Cosenza è stato un illustre cittadino di Diamante, intellettuale, storico e dirigente scolastico al liceo Metastasio di Scalea, che ha lasciato un segno profondo in tutto l’alto Tirreno cosentino. «Sicuramente è motivo di orgoglio ricordare il professore Cosenza – ha affermato Mariano Casella, presidente del consiglio della città di Murales -. Era un cittadino che si è speso tanto per l'intero territorio. Grazie alle sue memorie, alle sue fotografie, ai suoi ricordi, abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano lo sport degli anni 70’, 80’ e 90’. Per noi è un ricordo vivo».

Il “memorial Ciro Cosenza”

In giornata, in suo ricordo, si sono disputate due amichevoli di calcio tra le rappresentative Under 15 e Under 19 della Lnd Calabria e Campania. Per questo, alla cerimonia hanno preso parte anche numerosi dirigenti sportivi. Tra questi: il presidente del Comitato regionale LND Calabria, Saverio Mirarchi; il presidente del Comitato regionale Lnd Campania, Carmine Zigarelli; il vicepresidente vicario, Antonio Ferrazzo.

«Personalmente – ha dichiarato Mirarchi -, porto con me l'orgoglio di aver avuto la possibilità di accogliere il professor Cosenza all'interno delle nostre strutture, quelle della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Cosenza era una persona di spessore e ha ricoperto, tra l'altro, un ruolo che racchiude appieno le sue qualità: lui era giudice sportivo, per cui presidio di legalità. Lo sport lo è assolutamente. L'augurio è che la sua figura possa essere trasferita ai nostri ragazzi, ai nostri atleti e ai loro dirigenti».